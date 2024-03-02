Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «очень серьезным вопросом» опубликованную запись с разговором высокопоставленных военных о планах атаковать Крымский мост. Как пишет Die Welt, произошедшее «тщательно расследуют».

«То, о чем сообщатся, это очень серьезный вопрос, и именно поэтому сейчас идет очень тщательное, очень интенсивное и быстрое расследование», — заявил канцлер.

Расшифровку записи якобы перехваченного разговора представителей военного руководства Германии 1 марта опубликовала редактор RT Маргарита Симоньян. Она утверждает, что получила ее от «товарищей в погонах».

По словам Симоньян, запись длительностью 40 минут была сделана 19 февраля. На ней предположительно звучат голоса ВВС Бундесвера Франка Грефе, инспектора военного ведомства ФРГ Инго Герхартца, а также сотрудников космического командования Германии по фамилии Фенске и Фроштедте.

Участники разговора рассуждают о возможностях поставок на Украину ракет Taurus, а также о стратегиях их дальнейшего использования и возможных целях, которые украинские военнослужащие смогут атаковать с их помощью. Среди прочего немецкие военные называют Крымский мост.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступал против поставок Taurus Киеву. По его мнению, подобный шаг может привести к втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией

Реакция России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова потребовала от Германии объяснений и подчеркнула, что «попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины». С аналогичными призывами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Судя по перехваченным разговорам немецких военных, речь уже не только о поставке оружия. То, что Берлин так хотел скрыть от общественности, уже стало фактом: Германия воюет на стороне Украины. Абсолютно игнорируя волю собственного населения», — написал Косачев в своем телеграм-канале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российской стороне «доподлинно» известно о том, что военные НАТО «маскируются то под наемников, то под людей, не принадлежащих вооруженным силам стран Североатлантического альянса», чтобы принимать участие в вооруженных действиях на Украине.

«В одном из обменов репликами звучит, что там есть “ребята” из США в гражданском. Не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью “в пуху”», — сказал Лавров», — подчеркнул Лавров.

В российской миссии при ООН назвали запись позорной и свидетельствующей о том, что Германия «потеряла лицо». Первый заместитель постпреда России при Организации Дмитрий Полянский заявил, что «это уже не та ФРГ, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-х и 2000-х годах», а новая — «лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская».

Расследование Германии

Der Spiegel писало, что Минобороны Германии провело первый анализ опубликованной записи, который квалифицировал ее как подлинную. По данным издания, разговор немецких офицеров могли перехватить, поскольку они были «весьма небрежны» во время виртуальной встречи: использовали «относительно легко прослушиваемую платформу» и могли быть подключены к незащищенной сети.

По данным Welt, несколько военнослужащих Бундесвера назвали запись подлинной. Tagesschau утверждает, что немецкое Минобороны подтвердило факт прослушивания телефонных разговоров представителей военно-воздушных сил.

«В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях», — подчеркнул представитель ведомства.

Как отмечает Der Spiegel, немецкое ведомство обеспокоено тем, что российские спецслужбы могут перехватывать и другие внутренние коммуникации военно-воздушных сил (ВВС) Германии, Бундесвера или Минобороны.