Министерство обороны Германии проводит внутренний анализ записи разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту — после первой проверки ведомство квалифицировало его как подлинный, утверждает Der Spiegel.

Как пишет издание, первоначальный анализ записи показывает, что немецкие офицеры были «весьма небрежны» во время виртуальной встречи, поскольку использовали «относительно легко прослушиваемую платформу». Кроме того, один из участников конференции в момент разговора находился в отеле в Сингапуре и мог быть подключен к незащищенной сети.

Немецкое ведомство обеспокоено тем, что российские спецслужбы могут перехватывать и другие внутренние коммуникации военно-воздушных сил (ВВС) Германии, Бундесвера или Минобороны. От подробных комментариев немецкое министерство отказалось.

Welt утверждает, что запись разговора распространяется внутри Бундесвера. Несколько солдат в беседе с изданием заявили, что запись подлинная.

Bild, в свою очередь, указывает, что есть много основания предполагать, что запись разговора подлинная, даже если Бундесвер не подтвердит эту информацию. Издание также отмечает, что один из участников встречи находился в Сингапуре — его номер в отеле мог прослушиваться, телефон мог быть взломан или же он подключился к незащищенной сети, считает Bild.

Издание называет «очевидным» предположение о том, что запись сделали российские спецслужбы или «кто-то из их партнеров». Бундесвер, по данным Bild, пытается ограничить ущерб от появления разговора в Сети. В частности, распространившие разговор аккаунты в социальной сети X (бывшая Twitter) были удалены.

На это отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, таким образом Германия «заметает следы».

«Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на “Северных потоках”?» — написала она в своем телеграм-канале.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальных сетях расшифровку якобы перехваченного разговора представителей военного руководства Германии. Она утверждает, что получила запись от «товарищей в погонах».

По словам Симоньян, запись была сделана 19 февраля. На ней предположительно звучат голоса начальника отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франка Грефе, инспектора военного ведомства ФРГ Инго Герхартца, а также сотрудников космического командования Германии по фамилии Фенске и Фроштедте. Продолжительность аудио составляет около 40 минут.

Как чиновники и эксперты прокомментировали публикацию беседы военных ФРГ об атаке на Крымский мост

Участники разговора, в частности, говорят о возможностях поставок на Украину ракет Taurus. Офицеры рассуждают, как они могли бы помочь с обучением украинских пилотов и программированием систем, а также рассматривают вариант того, что Украина сможет использовать систему вооружения без участия немецких солдат. В конце разговора они обсуждают возможные цели, которые украинцы могли бы атаковать с помощью Taurus, в том числе склады боеприпасов и Крымский мост.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступал против поставок Taurus Киеву. По его мнению, подобный шаг может привести к втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией.

«Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — подчеркнула Захарова.

В российской миссии при ООН назвали запись позорной и свидетельствующей о том, что Германия «потеряла лицо». Первый заместитель постпреда России при Организации Дмитрий Полянский заявил, что «это уже не та ФРГ, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-х и 2000-х годах», а новая — «лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская».