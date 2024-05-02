Комментируя публикации посла Литвы в Швеции и постпреда Украины при ООН о Крымском мосту, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, пишет «Коммерсантъ».

«Это же не новость, это было и до этого, здесь никаких новых элементов мы не видим, киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, Москва учитывает заявления европейских чиновников и Киева.

«Наши специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры», — добавил Песков.

Как сообщает телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация», по данным на 14:00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс 28 апреля опубликовал в соцсети X пост с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Публикацию он подписал так: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

После этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X разместил коллаж с «шестью основными типами мостов» на 2024 год. На каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, однако надпись «Керченские мосты» была озаглавлена пустым изображением.

Крымский мост был построен после вхождения Крыма в состав России. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного (часть дороги А-290 Керчь — Новороссийск) и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская. Его протяженность составляет 19 км. С начала военной операции на Украине Крымский мост дважды подвергался атакам ВСУ: 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. В результате первой атаки погибли 4 человека, во время второй погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bild, что Киев готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. По его словам, военной целью для ВСУ станут также объектов инфраструктуры полуострова.

14 апреля британский таблоид The Sun писал, что вооруженные силы Украины попытаются атаковать Крымский мост в середине июля.