Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречен» на уничтожение. Об этом руководитель ведомства заявил в документальном фильме украинского телеканала 1+1 «Крымский мост на бис».

По словам Малюка, Крымский мост — законная для Украины цель.

«Согласно нормам Женевской конвенции, другим нормам международного права, действующему законодательству Украины, правилам и традициям ведения войны, это законная цель», — подчеркнул он.

Глава СБУ напомнил, что на Крымском мосту произошли два взрыва в октябре 2022 года и в июле 2023-го. Его ведомство публично признавало причастность к обеим атакам, а сам Малюк заявлял о личном участии в разработке плана подрыва моста.

Как утверждает глава СБУ, для первой атаки на Крымский мост украинские спецслужбы использовали самодельные взрывные устройства и смесь гексогена, а для второй — пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Малюк пригрозил, что в будущем «будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту».

Представители ВСУ в фильме называют Крымский мост «самым охраняемым военным объектом в мире», который является «основной логистической артерией для России».

В фильме также утверждается, что во время июльской атаки на Крымский мост на пути следования морских беспилотников якобы находился фрегат «Адмирал Эссен», состоящий на вооружении Черноморского флота ВС России. Малюк назвал этот корабль «очень приоритетной целью» для ВСУ.