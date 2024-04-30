Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 30 апреля нанесли по Крыму удар американскими ракетами ATACMS, утверждает председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Он попросил местное население не выкладывать в социальные сети фото и видео с работой ПВО. Минобороны России информацию пока не комментировало.

По словам Рогова, ракеты были сбиты над Джанкоем и Симферополем. «По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал он, добавив, что приостановленное на время действия ракетной угрозы движение по Крымскому мосту было возобновлено.

Провоенный канал «Два майора» пишет, что ракеты ATACMS были запущены «вновь из-за Берислава Херсонской области, вновь плюс-минус два локтя по карте». По его данным, ВСУ «старались поразить районы ПВО и военные аэродромы, в т.ч. в центральной части полуострова, ATACMS с дальностью в 300 км и кассетной боевой частью».

Жители Симферополя рассказывают, что минувшей ночью проснулись от «хлопков ПВО» и насчитали не менее десяти ударов. «Предварительно, девять ракет. Били двумя волнами: 5+4. Системы ПВО сработали грамотно, оперативно», — описывает атаку военкор Юрий Котенок. «Сообщается о пяти ракетах в первой волне пуска и о четырех во второй», — уточняет канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.».

«Из правобережного Берислава по Крыму ВСУ выпустили до 15 ракет ATACMS — все сбила российская ПВО, что не может не радовать. США, напомним, передали Украине более 100 ракет ATACMS, то есть, по самым примитивным расчетам, Крым ожидает еще как минимум девять атак именно этими ракетами. И цели будут те же — наше ПВО и авиационный потенциал на полуострове», — прогнозируют авторы провоенного телеграм-канала «Сварщики».

До каких российских городов могут долететь поставленные Киеву ракеты ATACMS

Ранее американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне писала, что Вашингтон допускает возможность использования отправленных на Украину ракет ATACMS для ударов по «узлам снабжения российских войск на юго-востоке» и Крыму.

Издание ссылалось на брифинг в Пентагоне, в ходе которого высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что целью поставленных Украине в рамках нового пакета систем большей дальности является давление на Крым — «относительно безопасное убежище российских военно-воздушных и наземных сил».

Представители Пентагона отказались указать точное количество ATACMS, которые были без дополнительной огласки отправлены на Украину. NYT ранее сообщала, что в поставку вошли более 100 дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS, которые сразу же были применены для атаки по российской территории.