Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право «защищать себя» и наносить удары по «территории противника» шведским оружием в соответствии с законами ведения военных действий. Его слова приводит газета Hallandsposten. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снять ограничения на использование западного оружия для ударов по военным целям России.

«Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», — сказал Йонсон в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Украина использовать шведское оружие для атак по российской территории.

В интервью The Economist от 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России. По его словам, отсутствие такой возможности «сильно затрудняет самооборону» Киева на фоне интенсивных боев в Харьковской области.

Столтенберг заявил, что задача Запада — не допустить перерастания российско-украинского конфликта в «полноценную войну между Россией и НАТО в Европе». Он подчеркнул, что альянс занимается поставками оружия и обучением солдат, но отказывается от прямого вмешательства в боевые действия.

В Белом доме также идут обсуждения по поводу возможности ослабить запрет на нанесение ударов ВСУ по военным объектам на территории России, сообщила на этой неделе газета The New York Times (NYT). По данным источников издания, дебаты по этому вопросу начались по инициативе Госдепартамента США, после того как глава ведомства Энтони Блинкен совершил визит в Киев.

NYT писала, что предложение Блинкена ослабить ограничения на использование Украиной американского оружия еще «на стадии формирования» и пока неясно, как много сторонников у этой идеи. Кроме того, инициатива еще не была официально представлена президенту США Джо Байдену, который проявляет «наибольшую осторожность» в этом вопросе.

В Кремле раскритиковали заявления о необходимости разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такую позицию «абсолютно безответственной» и «опасной своими последствиями».