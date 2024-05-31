За последние недели все больше западных лидеров выступают с официальными заявлениями о том, что Украина может использовать поставляемое в рамках военной помощи оружие для ударов по российским территориям. Что об этом говорят в Кремле , как реагируют военные блогеры — в подборке RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри — никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придется им.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев:

Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию [имеется в виду применение ядерного оружия ― прим. RTVI] сегодня не может никто.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

На ходе СВО не скажется никак, они [угрозы] как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев — RTVI:

Все это выглядит, будто врачи-экспериментаторы выпустили из психбольницы крайне агрессивного больного, вручив ему нож, а потом обсуждают между собой: а если не разрешать ему бить в голову, пусть только руки-ноги режет.

Да Украине давно уже наплевать на всякие ограничения, она и так наносит удары по российской территории без всяких ограничений, а весь этот цирк с обсуждением — разрешить или не разрешить — возможно, и вовсе затеян для истории. Чтобы вовремя можно было отмежеваться от кровавых преступлений киевского режима, сказать: ну, посмотрите, мы же были против.

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий:

Эскалация конфликта, ответственность за которую полностью несут Вашингтон и НАТО, вынуждает Россию принять все необходимые меры для защиты и победы над врагом.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев:

Ни один из этих «разрешителей» использовать его оружие против России не должен вызывать ни малейших иллюзий: он лично ставит свое собственное население под смертельную угрозу. <…>

Это прямая дорога в ад, которая <…> устлана благоглупостями про моральный долг и сугубо возвышенные цели. И которую мы до последнего будем пытаться перекрыть.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко:

Разрешение на удары по всей территории РФ обернется для Украины трагедией. <…> Ну ударят, и что дальше? А дальше будет несоизмеримый ответ, да такой, что всей страной выть начнут. Я бы на месте адекватных украинцев сейчас собирал бы вещи и прорывал границу.

Военный журналист Роман Сапоньков:

По поводу разрешения бить по нашей территории <…>, решение давно принято и сейчас окончательно прощупывают нашу реакцию на предмет нажатия кнопки.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков:

Конечно это очередное полено в огонь войны Украины против России. Меня расстраивает, что «жар в печке» регулирует не Москва, а Вашингтон. <…> Что теперь мы «разрешим себе» в ответ? Что там мы еще не применяем.

И вообще, каков будет наш дипломатический ответ? Посла США в МИД вызовем? Поругаем? Или ответим в военно-технической сфере, поставим «Искандер» хуситам? Второй вариант для меня приемлемее.

Журналист, зампред Мосгордумы Андрей Медведев:

Запад не собирается сдавать Украину и повышает ставки. И главное, Запад не боится нашего ядерного оружия. <…> Тем не менее, ответ на удары натовским оружием по России должен последовать. И крайне жесткий. Но не учитывать видение ситуации западными элитами в этом раскладе не получится. <…> Думаю, что в итоге большой урон будет нанесен предполью под названием Украина. Самыми обычными вооружениями. Но урон правда будет огромен.