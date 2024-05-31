США разрешат Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить ограниченные удары по территории России с использованием управляемых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокомобильных ракетных систем GMLRS и артиллерии. Об этом 31 мая пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

WSJ утверждает, что новая политика США в отношении ударов американским оружием по территории России позволит ВСУ использовать артиллерию и ракеты малой дальности для нанесения ударов по российским командным пунктам, складам оружия и другим объектам, которые используются Россией для проведения наступления в Харьковской области. В то же время американская сторона по-прежнему выступает против применения Киевом ракет большой дальности ATACMS — за исключением Крыма, следует из статьи.

Как пишет WSJ, с помощью такого «узкого географического охвата», на котором украинская армия может использовать американское вооружение, администрация президента США Джо Байдена пытается одновременно помочь Украине лучше защититься от продолжающегося наступления России и снизить риск перерастания конфликта в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой.

«Президент [США Джо Байден] недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые атакуют их или готовятся к атаке», — пояснил официальный представитель США.

С начала военной операции на Украине Вашингтон запрещал Киеву использовать любое поставляемое из США оружие для нанесения ударов по территории России. WSJ утверждает, что политика администрации Байдена изменилась после того, как о намерении снять этот запрет сообщили министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что западным странам необходимо рассмотреть возможность снятия таких ограничений.

Вслед за США о снятии ограничений на удары западным оружием по территории России заявила Германия. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт пояснил, что такое решение было принято на фоне активных военных действий в Харьковской области.

«Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — подчеркнул он. BIld отметил, что решение Берлина касается только обороны Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение США о смягчении ограничений по использованию западного оружия на российской территории «шагом вперед». В то же время The Guardian пишет, что украинский лидер указал на желание Киева использовать для атак по целям в России оружие большей дальности, в том числе ракеты Storm Shadow британского производства. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на сообщения об обратном, Великобритания не давала «100-процентного разрешения» на это.

«Мы поднимали этот вопрос дважды. Мы не получили подтверждения от него [министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона]», — сказал он.

Зеленский добавил, что окончательное решение Лондона и других партнеров зависит от «консенсуса». При этом решающее значение имеет позиция Вашингтона по этому вопросу, указал глава государства. «Вы знаете, как это работает», — заключил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что решение США свидетельствует о вовлеченности американской стороны в конфликт.