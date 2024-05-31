Депутаты ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них. Правительство в своем заключении отметило, что документ нуждается в доработке, поскольку «может способствовать росту нелегального оборота такой продукции». Авторы инициативы и депутаты профильных комитетов нижней палаты парламента поделились с RTVI своим видением будущего регулирования рынка никотиносодержащей продукции и рассказали, планируется ли вводить запрет на никотиновые пластыри.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)

Главное — запрет вейпов и жидкостей для них.

Ко второму чтению уточним формулировки, чтобы под запрет не попали, например, никотиновые пластыри, которые являются препаратам для отказа от курения и продаются в аптеках. Они не воздействуют отрицательно на граждан табачным дымом, как и никотиновые жвачки.

И от родителей не поступали жалобы, что дети ходят в школу с никотиновым пластырем или что из-за жвачки ребенок попал в больницу. А про вейпы много жалоб.

Председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Яна Лантратова (СРЗП)

Зависит от технологии производства никотиновых пластырей. Если в них используются никотиносодержащие жидкости, то да, пластыри тоже попадают под действие запрета.

На мой взгляд, никотиносодержащие пластыри должны быть доступны только по рецепту врача, для тех, кто желает избавится от никотиновой зависимости.

Если наш закон пройдет первое чтение, то ко второму мы с коллегами и представителями Минздрава отдельно проработаем вопрос никотиновых пластырей.

Зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Алтухов («Единая Россия»)

Вопрос регулирования рынка вейпов остро стоит на повестке дня. Предложения коллег выглядят очень радикально. Но так как данная тема входит, в том числе, в сферы законодательного регулирования, за которые отвечает наш комитет, инициатива будет рассмотрена с учетом позиции профильных министерств, участников рынка, ассоциации и объединений.

Кроме того, в этом вопросе следует учитывать нормативную базу ЕАЭС, не приведет ли принятие закона к нарушению обязательств России в рамках организации.

Общая задача — снизить уровень потребления табака и вейпов, а также никотиновой зависимости среди населения. Но к выбору методов необходимо подходить осознано, без громких заявлений.

Член комитета по безопасности, депутат Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»)

Это правильная инициатива. Продажу обязательно надо ограничивать. Мы должны это сделать для защиты здоровья подрастающего поколения.

Электронные сигареты, эти все механические устройства по доставке никотина и никотиносодержащей продукции и других химических реагентов опасны для здоровья, организма человека и особенно молодежи сегодня. Это вызывает чудовищную форму онкологии, вторичные мутации организма. Смерть и другие патологии.

Конечно, мы должны постепенно подходить к решению этой проблемы. В прошлом году мы приняли пакет ограничений.

Чтобы законы заработали в полную силу должно пройти определенное количество времени. Сейчас ключевая проблема — это правоприменительная практика. Не все предприниматели хотят соблюдать принятый закон, потому что никто их не проверяет: ни МВД, ни Роспотребнадзор. Только общественные институты. Это часть, которую нужно совершенствовать с точки зрения ответственности.

Я сторонник, безусловно, полного запрета. Я это никогда не скрывал. Я буду готов поддержать этот законопроект, если это сделает «Единая Россия».