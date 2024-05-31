Во Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке «вдохновленной исламистами» террористической атаки на стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время соревнований по футболу в рамках Олимпийских игр. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны на своем официальном сайте.

Подозреваемый был задержан 22 мая сотрудниками главного управления внутренней безопасности. По данным правоохранителей, юноша планировал совершить атаку не только на посетителей турнира, но также и на полицейских, после чего собирался «умереть мученической смертью».

По информации источника телеканала BFMTV, гражданина России задержали в его доме, где также был произведен обыск. В национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что россиянину предъявили обвинение в «организации преступного террористического сообщества с целью подготовки преступлений, причиняющих вред людям».

Обвиняемого взяли под стражу до суда. По словам молодого человека, он не причастен к подготовке теракта. Однако при этом россиянин признал, что обменивался зашифрованными сообщениями с помощью специального приложения, но не собирался предпринимать никаких действий. По словам источника BFMTV, близкого к расследованию, подозреваемый пытался «вести жесткую игру», «чтобы выставить себя в выгодном свете».

По данным телеканала, обвиняемый обменивался сообщениями с людьми, которые связаны с «Исламским государством»* и другими радикальными исламистами. Как утверждает источник в полиции, на компьютере мужчины, который сотрудники спецслужбы изъяли в его доме в ходе обыска, правоохранители обнаружили фотографии стадиона и видео, снятые на месте. BFMTV отмечает, что задержанный прибыл во Францию вместе с родителями в 2023 году.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен выразил благодарность сотрудникам контрразведки. В правоохранительных органах заявили, что предотвращение атаки, которая должна была произойти в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр — первый подобный случай в их практике.

* организация признана в России террористической и запрещена