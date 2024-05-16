Днем 16 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Харькове. По итогам он заявил, что ситуация на харьковском направлении остается сложной для украинских войск, но в целом контролируемой. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что цель этого совещания — понять, какие действия необходимо предпринять дальше.

«Надо проводить это совещание, чтобы понять, что делать: сдаваться или как, могут ли оказаться в окружении люди. Там надо обеспечить гуманитарные коридоры», — заявил депутат в разговоре с изданием.

Парламентарий добавил, что для Украины в Харькове «складывается непростая ситуация, которая только подчеркивает сложность ее позиции».

Это подтверждают слова Зеленского, который в интервью телеканалу ABC допустил потерю Харькова, «если Украина не получит две системы противовоздушной обороны Patriot».

Однако военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал призыв Зеленского о поставке систем Patriot «несусветной глупостью», так как две американские системы ПВО не смогут помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) защитить Харьков.

«Что такое система Patriot? Эта система может прикрывать только один объект, две системы — два объекта. Харьков — это большой город, чтобы его прикрыть, нужно по крайней мере семь батарей Patriot», — сказал Матвийчук.

Наступление российских войск под Харьковом

Согласно сводке Минобороны России, 14 мая подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и «продвинулись в глубину обороны» ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении от 14 мая назвал Харьковскую область одним из направлений, «где сейчас труднее всего».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что ситуация для украинских войск находится «на грани» и «каждый час приближается к критической» в связи с нехваткой личного состава и вооружений. По словам главы ГУР, украинские силы растянуты, резервы исчерпаны, тогда как артиллерийских снарядов остро не хватает.

Выступая позже в эфире украинского телемарафона, Буданов высказал более оптимистичную оценку. Он назвал ситуацию в Харьковской области напряженной, но «не какой-то катастрофической».

В Пентагоне отметили, что наступление российских войск в Харьковской области не стало неожиданностью ни для Вашингтона, ни для Киева. В военном ведомстве предположили, что обстрелы на приграничных территориях в ближайшие недели усилятся, в связи с чем США «делают все возможное», чтобы Украина получила обещанную военную помощь.

По оценке западных СМИ, ситуация на харьковском направлении будет зависеть в том числе от того, как скоро Киев получит новые боеприпасы от союзников. Следующие недели станут для Украины критическими, пишет британская The Times.