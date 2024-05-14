Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с критической ситуацией в Харьковской области в связи с нехваткой личного состава и оружия на фоне наступления российских войск. Об этом заявил The New York Times (NYT) руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической», ― сказал он.

По его словам, ВСУ пытаются перенаправить войска с других участков фронта для укрепления обороны на северо-востоке Украины, но для этого трудно найти людей.

«Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — заявил Буданов.

Он выразил мнение, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней. При этом глава ГУР считает, что Россия начнет новое наступление в Сумской области.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении российских войск в Харьковской области. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, к вечеру 13 мая из приграничных населенных пунктов региона было эвакуировано более 6,7 тыс. жителей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о «существенном обострении» ситуации в Харьковской области. Зеленский 13 мая назвал ее одной из «наиболее горячих». Начальник украинского Генштаба Анатолий Баргилевич также заявил о сложной обстановке на харьковском направлении и переброске туда резервов.

Минобороны России 11 мая сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

В Сумской области с 13 мая объявлена «заблаговременная добровольная эвакуация» в населенных пунктах Белополье и Ворожба.