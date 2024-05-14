Минобороны России 14 мая отчиталось о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Харьковской области и о продвижении российских войск вглубь обороны ВСУ. Украинские власти признают, что ситуация на этом направлении сложная и проводят эвакуацию в приграничных районах региона. По оценкам западных СМИ, следующие несколько недель станут решающими для Украины. Что известно об обстановке на этом участке фронта — в материале RTVI.

Согласно сводке Минобороны России, 14 мая подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и «продвинулись в глубину обороны противника». Село Бугроватка находится в семи километрах от города Волчанска, который расположен вблизи Белгородской области России. В последние несколько дней за Волчанск идут активные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал Харьковскую область одним из районов, «где сейчас труднее всего».

«Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. <…> Все достаточно напряженно, но мы усилили направления, в частности харьковское», — заявил он.

Мрачную картину на харьковском направлении обрисовал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет The New York Times (NYT). В публикации, которая вышла утром 14 мая, он заявил, что ситуация для украинских войск находится «на грани» и «каждый час приближается к критической» в связи с нехваткой личного состава и вооружений.

По словам Буданова, украинские силы растянуты, резервы исчерпаны, артиллерийских снарядов остро не хватает. Однако, выступая в тот же день в эфире украинского телемарафона, глава ГУР был более оптимистичен. Он назвал ситуацию в Харьковской области напряженной, но «не какой-то катастрофической».

По утверждению Буданова, еще накануне вечером на этом участке боевых действий якобы «наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации».

«Сказать, что они [российские войска] имеют значительный успех — это точно неправда», ― заявил он (цитата по «РБК Украина»).

На фоне российского наступления из приграничных районов Харьковской области эвакуировали 7,5 тыс. жителей, сообщил днем во вторник глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, эвакуация «с каждой минутой усложняется» из-за боевых действий в Волчанске, но будет продолжаться.

В Кремле отказались комментировать обстановку на харьковском направлении.

«Ход специальной военной операции мы не комментируем. Не будем это делать и сейчас», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решающая битва»: как ситуацию оценивают на Западе

В Пентагоне отметили, что наступление российских войск в Харьковской области не стало неожиданностью ни для США, ни для Украины. В ведомстве предположили, что обстрелы на приграничных территориях в ближайшие недели усилятся, в связи с чем США «делают все возможное», чтобы Украина получила обещанную военную помощь.

Харьковской области в частности нужны две системы ПВО Patriot, заявил президент Украины на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который приехал в Киев утром 14 мая с необъявленным визитом.

Зеленский назвал нехватку систем ПВО «самой большой проблемой» для Украины и призвал «как можно быстрее» доставить новую партию вооружений для ВСУ. Блинкен в свою очередь сообщил, что американская помощь «уже едет» и скоро прибудет на Украину.

По оценке западных СМИ, ситуация на харьковском направлении будет зависеть в том числе от того, как скоро Киев получит новые боеприпасы от союзников. Следующие недели станут для Украины критическими, считает британская The Times.

По мнению издания, самую острую проблему для украинцев представляет продвижение российской армии в сторону Волчанска. Взятие под контроль моста в Бугроватке перекроет украинцам тыловое обеспечение Волчанска, а продвижение оттуда на юг вдоль берега реки Донец осложнило бы снабжение Купянска, рассуждает газета.

В связи с ростом потерь и нехваткой живой силы украинским генералам придется решать, куда направлять ресурсы: к российской границе или в Часов Яр «в надежде удержать Донбасс», пишет издание.

Активизация боевых действий на харьковском направлении «знаменует начало решающей битвы, которая будет иметь критически важное значение для исхода» конфликта, считает Politico.

«На кону стоит не только контроль над одним из крупнейших городов Украины, но и потенциальная способность страны продолжать боевые действия. Если Харьков падет, вскоре за ним может последовать и решимость Запада», — прогнозирует издание.

По его мнению, в случае значительного успеха России европейские политики могут возобновить давление на Киев, чтобы склонить его к переговорам. В апреле высокопоставленные украинские офицеры в разговоре с Politico не исключили, что линия фронта может рухнуть летом в связи с российским наступлением.

Будет ли штурм Харькова

С каждым продвижением ВС России «растет риск того, что Харьков окажется в пределах досягаемости российской артиллерии», пишет The Washington Post (WP). По данным газеты, официальные лица в США «с беспокойством» наблюдают за действиями российских сил, но «пока не верят», что Украине грозят значительные территориальные потери.

«Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться вперед и в Харькове, и вполне возможно, в ближайшие недели она добьется дальнейших успехов. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов», ― заявил 13 мая на брифинге замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

В военной разведке Великобритании усомнились в том, что Харьков может перейти под контроль России без привлечения дополнительных сил в этот регион. В отчете от 14 мая, опубликованном британским Минобороны в соцсети Х, такая возможность оценивается как «маловероятная».

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска отдают приоритет быстрому созданию буферной зоны вдоль границы, а не продвижению вглубь Харьковской области или в направлении Харькова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте заявлял, что буферная зона на границе с Украиной нужна для того, чтобы ВСУ не могли бить по российским объектам. Так он пояснил слова главы государства Владимира Путина о том, что Россия может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко 13 мая отметил, что в наступлении участвует «очень много» российских сил, но угрозы штурма Харькова, по его словам, нет.