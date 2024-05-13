Если Украина потеряет Харьков, группировка российских войск может быть переброшена на другие направления, что станет «поворотным моментом военной кампании». Об этом «Ленте.ру» сказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт отметил, что Харьков — один из ведущих промышленных центров Украины, он наиболее урбанизированный. В городе сосредоточены тяжелая и легкая промышленность, это энергетический центр, добавил Матвийчук.

«Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала. Это поворотный момент военной кампании», — сказал он.

По его оценке, операция по установлению контроля над Харьковом может занять достаточно продолжительное время, от одного до трех месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил, что Россия начала на харьковском направлении «новую волну контрнаступательных действий». По его словам, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали о готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы».

В последующие дни Минобороны России отчитывалось об установлении контроля над почти десятью населенными пунктами в Харьковской области. Под контроль были взяты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 мая отмечал, что на харьковском направлении обстановка «существенно обострилась», но украинские военные «делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции». В Генштабе ВСУ в ночь на 13 мая сообщили, что российские войска имеют «тактический успех» на харьковском направлении, обстановка для украинских военных остается сложной.

Авторы материала для газеты The New York Times (NYT) полагают, что наступление российских войск на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией. По их словам, если от Харькова останется одно подобие прежнего города, это может деморализовать украинцев и их союзников.