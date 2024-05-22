13 американских конгрессменов обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. В их письме говорится, что к такой необходимости привело ухудшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Письмо подписали семь демократов и шесть республиканцев. Конгрессмены считают, что президент США Джо Байдену должен разрешить Киеву проводить «полный спектр операций». Авторы письма также заявили о необходимости усилить поставки помощи ВСУ.

По словам конгрессменов, к концу 2024 года планируется обучить только 12 пилотов F-16, а этого недостаточно. Также они призвали обеспечить Киев необходимым ему количеством систем ПВО Patriot.

Аналогичного мнения придерживается секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. В разговоре с Finаncial Times он назвал «несправедливым» запрет на использование ВСУ американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России. По его словам, в Вашингтоне должны пересмотреть свою политику, так как использование американского оружия поможет ВСУ предотвратить новое наступление армии России.

15 мая Politico со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев добивается от администрации Байдена отмены запрета на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России. По словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, для Киева «главная проблема» — политика Белого дома, направленная «на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России». Как отмечает издание, российской стороне «хорошо известно об этом ограничении».

До этого, 2 мая, Reuters опубликовало интервью министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, в котором он назвал легитимными удары ВСУ по российской территории с использованием британского оружия. Глава ведомства подчеркнул, что Киев должен самостоятельно решать, делать ему это или нет.

Спустя два часа после выхода материала агентство удалило его. На сайте сообщалось, что «некоторые детали в материале» будут пересмотрены, после чего новую версию интервью опубликуют «в установленном порядке». Позже статью вернули.