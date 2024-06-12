Во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России задействованы личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и экипажи кораблей Военно-морского флота (ВМФ), сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ракетчики из Ленинградского военного округа отрабатывают применение комплекса «Искандер-М» и его перемещение в «назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков». ВМФ, в свою очередь, осуществит «снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования».

Второй этап ядерных учений стартовал накануне, 11 июня. Помимо России, в нем принимает участие Беларусь. В российском Минобороны пояснили, что во время мероприятий будут отработаны вопросы совместной подготовки частей российских и белорусских вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — пояснили в ведомстве.

О том, что Генштаб начал подготовку к учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», Минобороны сообщило в начале мая. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Тогда в Минобороны заявили, что маневры проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России и в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что учения связаны с заявлениями представителей западных стран об отправке своих военных на Украину и «беспрецедентным витком эскалации напряженности».

«Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — утверждал Песков.

Позднее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал ядерные учения «адекватным реагированием» на поддержку Украины Западом, разрешение Киеву наносить удары по российским территориям западным оружием и «активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине». Кроме того, по словам Шойгу, началу маневров способствовало «наращивание военного потенциала стран НАТО у границ» России.

С начала мая, на фоне наступления российской армии в Харьковской области, лидеры европейских стран и США заговорили о том, что ВСУ могут наносить удары по целям на территории России. В частности, об этом объявили министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Эмманюэль Макрон. С аналогичной позицией выступили власти Канады, Чехии, стран Балтии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Дании, Польши, Норвегии.

В конце мая Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент Джо Байден разрешил использовать Украине америкаснкое оружие вблизи границ Харьковской области. Эту информацию подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен. Он добавил, что речь идет об обороне украинской стороны от «российских сил, которые концентрируются на российской стороне границы». Вслед за США разрешение наносить удары по территории России своим оружием дали власти Германии.