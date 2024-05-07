Владимир Путин распорядился провести военные учения в Южном военном округе, на которых будут отрабатываться «вопросы применения нестратегического оружия». Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович рассказал RTVI, о том, почему было принято такое решение, как будут проходить учения и какие еще шаги в ядерной сфере может предпринять Россия и ее оппоненты.

Зачем нужны учения по применению нестратегического ядерного оружия

Я бы подчеркнул, что пока прозвучало лишь заявление о начале подготовки к таким учениям. В нем говорится об отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия, что подразумевает достаточно широкий круг действий, не связанных напрямую с пусками ракет. Это прежде всего отработка контуров боевого управления, планирование боевого применения, целеуказания, передачи ядерных боезарядов с центральных баз хранения в части — то есть огромное количество организационных вопросов. Делается это в том числе и для того, чтобы ни у кого не возникали сомнения, что боевое применение ядерного оружия осуществимо.

В целом же можно констатировать, что это объявление было вполне ожидаемым с учетом той риторики, которую мы слышали со стороны Запада, явно указывавшей на готовность к повышению ставок.

Франция заявляла о возможности отправки своих военных на Украину, Великобритания говорила, что может позволить украинцам бить британским оружием по российской территории.

Сейчас, пожалуй, мы наблюдаем один из немногих случаев, когда Россия направляет прямые «ядерные сигналы» вероятному противнику. За время военной операции на Украине их было не так много. В ее начале прозвучало заявление о переводе российских ядерных сил в особый режим несения боевого дежурства. Потом, когда Минобороны в первый раз применило гиперзвуковой комплекс «Кинжал», отдельно было упомянуто, что у него существует и ядерный вариант — хотя в этом и так никто не сомневался. Делали несколько раз громкие заявления и некоторые лидеры общественного мнения. Однако к каким-то серьезным изменениям в повседневной деятельности сил сдерживания (и в первую очередь их ядерной составляющей), такие высказывания не вели.

Была история с поставкой ядерного оружия в Беларусь. Однако никаких доказательств подтверждающих, что оно там развернуто в плане не только носителей, но и самих боезарядов, пока нет. Поэтому тут остается только верить словам официальных лиц.

Могут ли эти учения быть означать подготовку к применению тактического ядерного оружия

Чтобы эти учения стали прикрытием для какого-то более значительного военного плана, должно произойти множество неприятных событий, причем не в одной и не в двух мировых столицах. Короче, дров для этого нужно наломать порядочно. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напрямую проговорил, что все это связано с последними воинственными заявлениями западных политиков.

В том же, что касается планирования и управления учениями, вероятно, прежде всего какие-то действия будут проводиться на центральных базах хранения ядерного оружия — поскольку, как известно, все нестратегическое ядерное оружие у нас находится именно там. Кроме того, будет отрабатываться планирование нанесения ударов, рассредоточение войск, возможно, действия войск РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты). В общем, будут изучать, как вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия.

Нельзя сказать, что это нечто беспрецедентное. Подобные учения уже проводились, и не только в России. Интересным моментом, впрочем, является то, что речь не идет о стратегическом ядерном оружии, и все, возможно, будет ограничено масштабами одного военного округа. Раньше, когда тема учений с НСЯО всплывала, обычно это происходило в ходе стратегических командно-штабных учений («Центр», «Восток», «Запад» и т.д.), либо в рамках больших учений ядерных сил, которые иногда называют «Гром». Утрируя, во время них тоже отрабатывались пуски условных “Искандеров» и «Кинжалов», но одновременно при этом — пуски «Ярсов» или «Булавы». Сейчас же нас акцент делается исключительно на нестратегическое ядерное оружие.

Вероятно, во время таких учений мы увидим, например, рассредоточение ОТРК «Искандер», отработку погрузки боеприпасов на отдельные корабли или подводные лодки и их выход на боевое патрулирование. Вероятны вылеты самолетов, скажем, МиГ 31 с макетом «Кинжала» в ядерном исполнении, а также тактической авиации с имитаторами свободнопадающих ядерных бомб.

Конечно, в перспективе, если дальнейшая эскалация продолжится, мы можем дойти и до «лучших» практик холодной войны, когда самолеты будут выполнять постоянное патрулирование с ядерным оружием. Сейчас этим занимаются только стратегические подлодки и подвижные грунтовые ракетные комплексы (причем последние — только в России). Хотя мне все-таки кажется, что все может закончится так же внезапно, как началось — и речь идет вовсе не о ядерном апокалипсисе. «Ядерное ружье» могут спокойно повесить обратно на стену.

Но нельзя исключать и диаметрально обратной ситуации. Уж сколько наши западные контрагенты рассказывали про российское нестратегическое ядерное оружие, говорили, как его много на складах и как Россия готова его применить при любой удобной возможности. Такая риторика чревата тем, что мы можем столкнуться с самосбывающимся пророчеством.

Можно ли с помощью этих учений передать четкий сигнал оппонентам России

Официальные лица из Великобритании и Франции много чего наговорили. Иногда стоит напоминать, что мы тут все не в бирюльки играем. Любопытно, кстати, что наличие ядерного оружия позволяет этим двум странам проверять границы допустимого. Ведь не только мы способны им жизнь попортить, но и они нам в ядерной сфере могут немало крови попить. Поэтому между нами продолжается такой «обмен сигналами».

Остается надежда на то, что наше послание действительно будет воспринято должным образом, и оппоненты поймут, что, скажем так, берега терять не стоит. Я, как оптимист, верю в то, что в итоге какие-то пределы разумного общими усилиями нащупаются. Но хочется отметить, что такие сигналы, конечно, должны сопровождаться правильной информационной кампанией. Нельзя один раз пошуметь и забыть о сказанном, надо быть последовательными и подкреплять слова тщательно выверенными действиями, иначе можно добиться как раз обратного.

Я отношу себя к той фракции стратегического сообщества, которая считает, что ядерное сдерживание — это работающий инструмент. Никто не обещал, что он решит все наши проблемы, но он эффективен. Речь идет о том, что классики в прошлую холодную войну называли «хрупким балансом ужаса», когда ты можешь сдерживать противника, угрожая применением ядерного оружия, но при этом должен быть готов к тому, что сам столкнешься с подобной угрозой. Это две стороны одной медали.

Недавно, кстати, был интересный момент. В заявлении «Большой двадцатки» появилась формулировка о недопустимости угроз применения ядерного оружия. Я лично вообще не до конца понимаю, как она могла быть согласована. Потому что в основе ядерного сдерживания лежит именно угроза его применения . Получается какой-то парадокс, — если так можно пошутить, «биполярный мир» (от слова «биполярное расстройство», а не как обычно понимают этот термин): когда ядерные державы вроде как хотят поддерживать хорошие отношения , с «глобальным югом», «мировым большинством», но при этом продолжают сдерживать друг друга с помощью ядерных сил.

Может ли Россия возобновить испытания ядерного оружия в целях демонстрации силы

Что касается реальных испытаний ядерного оружия, то с ними связана очень непростая история, тем более сейчас все ответственные ядерные державы соблюдают мораторий. Есть Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а кроме него — еще и договоры про пороговые ядерные испытания, про запрет испытаний в трех средах и другие. Так просто выкинуть это на свалку не получится, хотя бы потому что это потребует ряда вполне конкретных международно-правовых шагов.

Да, я не исключаю, что мы вскоре сможем увидеть отзыв подписи под каким-то из предыдущих договоров, а после этого вполне могут начаться испытания ядерного оружия.

Но тогда посыплется все то, на чем базируется нынешний хрупкий баланс в сфере нераспространения ядерного оружия. Нетрудно догадаться, что в такой ситуации сразу появится множество желающих возобновить испытания, а, возможно, и разработку своего ядерного арсенала.

Сейчас возможность такого развития событий можно сказать табуирована. Понятно, что есть Северная Корея, которая несколько раз нарушала это табу. Но и она с 2017 года испытаний ядерного оружия не проводила. К тому же, нельзя сравнивать Россию и КНДР. Если мы станем первыми среди крупных ядерных держав, то другие тут же потянутся за нами — те же Индия и Пакистан будут совсем не против проверить состояние своих передовых ядерных разработок.

В целом же я не уверен, что если Россия возобновит испытания, это что-то в корне поменяет. Опять-таки, если мы хотим всех удивить и устроить фейерверк на весь мир, то тогда нужно отменять договор о запрете испытаний в трех средах 1963-го года. Не знаю, кто мог бы сейчас решиться на такое. Хотя, конечно, практика последних лет говорит о том, что ничего невозможного не бывает.

Реальна ли информация западных спецслужб о том, что Россия собирается вывести ядерное оружие на орбиту

Действительно, распространяется информация, что мы якобы собираемся вывести на околоземную орбиту ядерный заряд для возможного подрыва, чтобы нарушить работу спутников. Но разгонять ее, как мне кажется, очень выгодно самим американским политикам. Теперь они носятся с этим пугалом, пытаясь продать его как демонстрацию нашего безответственного поведения. Цель же всего этого простая — чтобы наши партнеры из того же самого международного большинства присоединялись к западным подходам в области космической безопасности. Ну и, конечно, чтобы финансирование собственных Военно-космических сил продолжало расти.

При этом они же сами говорят, что ничего подобного сейчас на орбите нет и прямо завтра не появится — просто якобы русские исследуют какие-то подозрительные вещи. Между прочим, я не исключаю, что российские ученые действительно решили провести ревизию теоретической базы по воздействию потоков тяжелых частиц в космосе, как искусственного, так и естественного происхождения. Причем такие исследования могут быть полезны и для проверки устойчивости ядерных боезарядов на межконтинентальных баллистических ракетах. Потому что, насколько можно судить, у нас вполне искренне полагают, что американцы могут рано или поздно вернуться к ядерным перехватчикам противоракетной обороны.

Хотя, конечно, на орбите формируются мега-группировки малых космических аппаратов военного и двойного назначения, и, вполне возможно, рассматривается вариант их вывода из строя с помощью подрыва ядерного заряда.

В целом есть некоторые параллели и между НСЯО, ядерным оружием поля боя, и ядерным противоспутниковым оружием. Да, таким способом можно решить задачу по гарантированному поражению целей противника с меньшим нарядом сил и средств, но одновременно с этим резко усложняется жизнь и для собственных вооруженных сил, а также возникают серьезные проблемы в отношениях с третьими странами, которых также неминуемо затронет применение ядерного оружия в любой среде.

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