В Москве умер чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом в ночь на 19 мая сообщил глава МИД страны Энрике Рейна в соцсети X. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стало заболевание печени, пишет телеграм-канал Shot.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро Министерство иностранных дел Гондураса глубоко сожалеет о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России. Наши самые искренние и сердечные соболезнования его семье <…> Мы ценим соболезнования и внимание Правительства России», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства смерти Сальгадо не уточняются. МИД проводит соответствующие процедуры по репатриации его тела, добавил Рейна. Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили о трехдневном трауре без приостановки работы в связи со смертью посла.

Источник «Известий» сообщил, что Сальгадо умер у себя дома в Москве. По информации Shot, тело посла вечером 18 мая обнаружила в его квартире в Замоскворечье сотрудница посольства. Коллега дипломата вызвала скорую помощь, передает телеканал РЕН ТВ.

«Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание», — пишет телеграм-канал.

Shot утверждает, что, по предварительным данным, причиной смерти Сальгадо стало заболевание печени. Следов насильственной смерти обнаружено не было, говорится в сообщении.

РЕН ТВ сообщает, что за несколько недель до смерти Сальгадо обращался к медикам с жалобами на боли в спине. «Его осмотрели, однако, от госпитализации он отказался», — пишет телеграм-канал «112». Точная причина смерти устанавливается, уточняет телеграм-канал.

Соболезнования по поводу смерти Сальгадо выразила президент Гондураса Сиомара Кастро. Она заявила, что дипломат представлял страну «с большим достоинством» благодаря своей «обширной профессиональной карьере».

Также соболезнования выразила в связи со смертью Сальгадо выразил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

«Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве, отличался высокими профессиональными и человеческими качествами и внес большой вклад в продвижение двустороннего сотрудничества», — отметила она.

После смерти посла Москва находится в тесном контакте с МИД Гондураса для «решения всех вопросов» и оказания необходимого содействия, добавила Захарова.

Хуан Рамон Эльвир Сальгадо с ноября 2022 года занимал пост первого постоянного посла Гондураса в России. Он возглавил дипмиссию в апреле 2023-го. В 1981 году Сальгадо окончил сельскохозяйственный факультет Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (ныне — РУДН) по специальности «ученый-агроном». В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на кафедре растениеводства. После окончания университета посвятил себя дипломатической работе. В 2006—2009 годах, во время президентства мужа Сиомары Кастро Мануэля Селайи, Сальгадо занимал пост посла Гондураса на Кубе. Был награжден орденом Франсиско Морасана, Большим серебряным крестом за «выдающиеся заслуги перед гондурасской демократией и дипломатией в борьбе против государственного переворота».

12 мая МИД России сообщил, что посол России в Мозамбике Александр Суриков умер на 69-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стал инсульт.