Посол России в Мозамбике Александр Суриков скоропостижно умер на 69-м году жизни. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в воскресенье, 12 мая.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков», — заявили в МИД (цитата по «Интерфаксу»).

По предварительным данным, причиной смерти дипломата стал инсульт, добавили в министерстве.

Александр Суриков стал послом России в Мозамбике в 2017 году, на дипломатической службе состоял с 1978 года. Выпускник МГИМО, кандидат экономических наук. Владел английским, испанским и португальским языками.

Дипломат работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом. В разные годы был начальником отдела Департамента экономического сотрудничества МИД России, советником-посланником посольства России в Испании. С 2013 по 2016 год был заместителем директора Департамента информации и печати МИД. С 2016 года по июль 2017-го — замдиректора Департамента Африки.

С 2018 года Суриков по совместительству являлся послом России в Эсватини (Свазиленде).