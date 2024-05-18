В Ленинградской области на кубке по ралли гоночная машина въехала в толпу зрителей. В результате погиб мужчина 1975 года рождения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК). Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК).

По данным СК, авария произошла 18 мая в районе поселка Мельниково Приозерского района Ленинградской области, где проходил «Кубок Ленинградской области по ралли».

В соцсетях появилось видео, на котором машину заносит на повороте, после чего она въезжает в зрителей, стоящих у трассы.

Очевидица инцидента Александра рассказала «Газете.Ru», что после наезда один из зрителей упал и получил сотрясение мозга, а еще одного «под машиной протащило и выкинуло на пять метров дальше». По словам собеседницы, второй пострадавший в первые минуты после случившегося был в сознании и общался. Мужчине сразу начали оказывать первую помощь, на место инцидента приехали несколько машин скорой помощи.

«Наложили ему две шины, у него были сломаны две ноги, одна рука в плохом состоянии была, висела практически, ребра, видимо, внутренние органы были повреждены. <…> Забрали его в больницу, и потом его сын отписался, что отец скончался в реанимации, не перенес операцию из-за множественных переломов», — рассказала Александра.

Один из организаторов соревнования, директор Федерации автоспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ольга Сивачева в разговоре с изданием «Подъем» назвала гибель зрителя «трагическим инцидентом». По ее словам, скончавшийся мужчина регулярно приезжал на соревнования. «Это очень печально, искренне жалко человека», — заявила Сивачева.

В региональной полиции «Подъему» заявили о еще одном пострадавшем зрителе соревнований, которого после осмотра медиков отпустили домой. По данным «Mash на Мойке», он получил «несерьезные травмы» — его здоровью ничего не угрожает.

Телеграм-канал утверждает, что в толпу зрителей въехал 62-летний Сергей Ларионов — профессиональный раллист, который участвовал в десятках соревнований. «Mash на Мойке» утверждает, что «на гонке он был трезв». В результате инцидента Ларионов не получил никаких травм, пишет канал.

Из-за инцидента с наездом на зрителей проведение «Кубка Ленинградской области по ралли» досрочно приостановили, а затем отменили.