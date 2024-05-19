В ночь на 19 мая Крым, Белгородская область и Краснодарский край подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник. Подробности ночной атаки — в материале RTVI.

По данным Минобороны, над Крымом были сбиты девять ракет ATACMS и один БПЛА. Основное направление ночной атаки беспилотников — Краснодарский край, там сбили 57 дронов. Еще три БПЛА сбили над территорией Белгородской области.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки в районе полуночи. Спустя час в его телеграм-канале появился пост о том, что атака отражена. Развожаев отметил, что гражданская инфраструктура города не повреждена, но предупредил об упавших осколках и суббоеприпасах.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь на 19 мая с помощью ПВО было «подавлено» не менее 10 беспилотников. После падения одного из них в Кущевском районе произошло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов, говорится в сообщении. По данным опершатба, пострадавших и разрушений нет.

Еще один беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, отмечал оперштаб. По предварительной информации, возгорания не произошло. Повреждений инфраструктуры и пострадавших также нет.

Позднее глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский уточнил, что на территории НПЗ упали шесть беспилотников. По словам чиновника, еще два взрыва были зафиксированы возле кладбища и в одном из хуторов в Славянском районе Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Телеграм-канал Baza утверждает, что в Кущевском районе дроны пытались атаковать аэродром. Канал писал, что в атаке могли принимать участие как минимум пять беспилотников. Также Baza пишет, что на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар. После падения беспилотников завод приостановил работу, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — пояснил он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды за ночь сообщал об атаке дронов. По его данным, ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Малое Городище Новооскольского городского округа. В результате загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Никто не пострадал, пишет глава региона.

Помимо этого, беспилотник самолетного типа сбили в Чернянском районе области. В частности, в селе Волоконовка выбило окна в двух частных жилых домах и был поврежден один автомобиль. Также загорелась сухая трава. Утром 19 мая Гладков вновь сообщил о ракетной опасности на всей территории Белгородской области.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что в Выборге произошло возгорание на нефтебазе. По утверждению канала, предприятие мог атаковать БПЛА.

Позднее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что информация об атаке дрона на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. По его словам, на территории предприятия произошел взрыв «в связи с использованием пиротехнических средств». Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет, говорится в сообщении главы региона.

О вероятности атаки дронов также предупреждали воронежские и курские власти. В Воронежской области режим опасности действовал чуть больше трех часов — с 2:39 до 5:53 мск. Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил об отбое опасности атаки БПЛА спустя четыре часа после ее начала — соответствующее предупреждение действовало с 3:24 до 7:42 мск.

17 мая Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями. В частности, из-за падения БПЛА в Туапсе произошел пожар на местном НПЗ, никто не пострадал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотника погибли женщина и четырехлетний ребенок.