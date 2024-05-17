В ночь на 17 мая силы ПВО уничтожили и перехватили 102 дрона над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пятьдесят один БпЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БпЛА над территорией Краснодарского края, шесть БпЛА над территорией Белгородской области и один БпЛА над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота также уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Оперштаб Краснодарского края ранее сообщал, что из-за падения дрона в Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание локализовано. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как писал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в течение ночи силы ПВО сбили десять БПЛА над Новороссийском. Информации о пострадавших нет.

О «десятках» уничтоженных БПЛА более пяти безэкипажных катеров сообщал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — отмечал он.

Глава города добавил, что специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции «Севастополь» после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что «ночь прошла тяжело».

«У нас опять двое погибших: жители поселка Октябрьский — мама с четырехлетним ребенком. Папа и водитель машины, которую атаковал дрон-камикадзе, получили ранения. Конечно, страшная трагедия для любой семьи, особенно, когда гибнут дети. Никогда слов утешения мы не найдем для того, чтобы успокоить близких и родных», — говорится в его телеграм-канале.