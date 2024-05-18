Соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, арестованный по коррупционному делу замминистра обороны Тимура Иванова, имеет «значительные связи» среди руководства предприятий Минобороны. Соответствующая информация содержится в постановлении Басманного суда Москвы.

Документ датирован 25 апреля, в этот день Фомину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Однако в базе данных суда он появился спустя почти месяц.

В постановлении указано, что соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» обладает «достаточными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны России, а также имеет связи не только среди руководства предприятий Минобороны, но и в подконтрольных им коммерческих структурах.

«[Фомин] обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние», — говорится в документ.

Помимо этого, Следственный комитет (СК) утверждает, что у Фомина есть заграничный паспорт, по которому он регулярно выезжает за пределы России. За рубежом у бизнесмена есть близкие знакомые и партнеры, которые помогают ему с проживанием, указано в документе.

Защита обвиняемого просила избрать для Фомина более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Представители фигуранта уверяли, что он не планирует скрываться, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и «исключительно положительно характеризуется», а также просили «учесть его вклад в строительство осуществляющегося на новых территориях».

Суд не принял доводы защиты и избрал Фомину меру пресечения в виде ареста до 23 июня 2024 года. В суде не исключили, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться и «оказать воздействие на свидетелей и «иных участников уголовного судопроизводства», а также продолжить преступную деятельность или иным каким-либо образом помешать расследованию уголовного дела.

Александр Фомин обвиняется в даче взятки (ч.5 ст. 291 УК), по этой статье ему грозит 15 лет лишения свободы. По версии следствия, он в составе организованной группы бесплатно оказывал Тимуру Иванову и еще одному фигуранту — бизнесмену Сергею Бородину — услуги по ремонту и реконструкции зданий.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев рассказывал, что, по версии обвинения, его подзащитный оказывал помощь неким компаниям-подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих замминистра. Фомин при этом способствовал получению взятки, считает следствие.

Сумма взятки, которая вменяется Иванову, составляет чуть более 1 млрд рублей. Замминистра и другие фигуранты дела не признают вину.