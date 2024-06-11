Учения нестратегических ядерных сил России являются адекватной реакцией на поддержку Украины Западом, а также на разрешение наносить удары по российским территориям западным оружием. Об этом заявил «Российской газете» секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«Наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — сказал Шойгу.

Он также назвал проводимые учения реакцией на «наращивание военного потенциала стран НАТО у границ» России.

Минобороны в начале мая сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал готовиться к учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия».

Маневры проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России и направлены на поддержание готовности личного состава и техники, объяснили в военном ведомстве.

В учениях принимают участие соединения Южного военного округа (ЮВО), авиация и силы Военно-морского флота. На первом этапе в ЮВО было отработано применение комплексов «Искандер» и их скрытного перемещения в район ракетных пусков, сообщило Минобороны в мае.

Военно-космические силы России отработали снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в районы патрулирования.

11 июня ведомство отчиталось о начале второго этапа учений совместно с белорусскими военными. Учения направлены «на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», заявили в Минобороны.

С начала мая, на фоне наступления российской армии в Харьковской области, лидеры европейских стран и США заговорили о том, что ВСУ могут наносить удары по целям на территории России. Владимир Путин заявил, что такие атаки с использованием оружия стран НАТО будут означать прямую войну с Россией, и Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом.