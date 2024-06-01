США и Германия пополнили список стран НАТО, разрешивших Украине наносить удары западным оружием по целям в России, — но оговорились, что это допустимо только для защиты от атак с российской территории на границе с Харьковской областью. RTVI поговорил с военными экспертами Валерием Ширяевым и Дмитрием Корневым о том, как это повлияет на ход конфликта и каким может быть ответ России.

Разрешение США: что оно меняет?

Удары по российской территории средствами тактической артиллерии и РСЗО (ракетных систем залпового огня) Украина проводила «безостановочно, по всем направлениям» с весны 2022 года — и они давно «считаются нормой» в тактической и даже оперативной зоне, на 70 км вглубь России, отметил Валерий Ширяев.

«Поэтому то разрешение, которое дали сейчас Вооруженным силам Украины, — наносить удары на такую глубину, — мало что меняет. Теперь к традиционным украинским средствам дальнего огневого поражения, таким как «Точка-У», «Ольха» и почти кустарным способом сделанные одноразовые дроны, добавятся крылатые ракеты и средства дальнего огневого поражения оперативно-тактического класса — при условии, что они не будут бить по целям далее приграничных областей России», — перечислил он.

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Причем таких ракет у ВСУ крайне мало, их недостаточно даже для решения текущих фронтовых целей, не говоря уже о том, чтобы стратегически изменить ситуацию, подчеркнул Ширяев.

«Чтобы [заставить] российское военно-политическое руководство изменить свою политику и отказаться от целей, этого количества средств дальнего огневого поражения не то что катастрофически не хватает — это мизер, говорить не о чем вообще. <…> Мы имеем динамический баланс, фронт стоит и будет стоять дальше. То есть стратегического результата не будет», — считает он.

Автор проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев указал на то, что Вашингтон по-прежнему запрещает Украине использовать для ударов по территории России ракеты большой дальности ATACMS, которые могли бы создать серьезные проблемы.

«Теоретически, если бы американцы могли поставить, допустим, 200-300 ракет ATACMS и дали бы добро на любое их применение, то в радиусе действия этих ракет с текущих украинских позиций оказались бы десятки крайне важных военных объектов России, без которых невозможно нормальное проведение военной операции. Это была бы очень большая проблема», — сказал Корнев.

Он добавил, что в нынешних условиях, когда России надо одновременно обеспечить противовоздушную оборону в Татарстане, Краснодаре, Москве, Петербурге, на нефтеперегонных заводах и т.д., закрыть десятки этих важнейших военных объектов зонтиком ПВО было бы «технически невозможно».

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Разрешение Германии: что оно меняет?

Дмитрий Корнев обратил внимание, что в распоряжении ВСУ находятся только самоходная артиллерия производства ФРГ с дальностью действия порядка 40 км и немецкий аналог американских ракетных систем MLRS — система MARS II, близкая по возможностям к HIMARS. Дальность действия этого варианта немного превышает 100 км.

«Этих ракетных систем немного в распоряжении ВСУ, речь о единицах. Тем не менее, конечно, их могут применять по территории Белгородской области, по Белгороду и так далее», — пояснил собеседник RTVI.

По оценке Корнева, этих средств ВСУ недостаточно, чтобы причинить серьезный ущерб России. «То есть это скорее политический шаг на данный момент», — полагает он.

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Что будет дальше?

Хотя сами изменения стратегически несущественны, они повлекут дальнейшую эскалацию, считает Валерий Ширяев: по логике военных действий, то, что разрешено в одном месте, постепенно распространится на другие участки фронта и на другие направления.

«Удары серьезным современным оружием, таким как крылатые ракеты, по российским целям в глубине территории, не за горами. <…> Сначала военные применяют свое оружие на дистанции 15 км, потом случайно наносят удар на дистанцию 40 км. Через два месяца эти 40 км уже становятся нормой. Потом оружие начинает применяться на 100 км и 300 км. Таким образом совершенно спокойно дистанция, которая якобы запретна, будет расширяться», — сказал эксперт.

По его словам, то же самое относится к выбору целей.

«Сначала могут обстреливать сугубо военные цели — например, военный аэродром. Потом его перепутают с военно-гражданским аэродромом. Потом решат, что, поскольку аэродром снабжается электроэнергией от близлежащей подстанции, можно нанести удар по энергетической инфраструктуре», — рассуждает Ширяев.

Он назвал происходящее «ползучей эскалацией», в ходе которой шаги сделала каждая из сторон — и Россия, и Украина, и НАТО. При этом у ВСУ «никогда не было никаких красных линий», а торги о пределах допустимого могут идти только между Россией и США/НАТО, уверен эксперт.

«Как третья сторона, не вовлеченная в эти торги, Украина начнет расширять зону [ударов] и расширит в конце концов до того, что приемлемым уже будет считаться удар по тепловым электростанциям (как ответный ход, раз Россия бомбит энергетическую инфраструктуру Украины), по крупным транспортным узлам и так далее», — допустил собеседник RTVI.

Дмитрий Корнев тоже считает, что ситуация будет ухудшаться.

«Хуже может стать, лучше — пока, к сожалению, предпосылок нет. Скорее всего, как карточный домик, начнут все давать добро на применение. Так что это весьма серьезный шаг. <…> Ситуация не изменится моментально. Кардинально, сразу и быстро это не изменит ход военной операции. Но это создаст нам серьезные проблемы», — заключил он.

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Как ответит Россия?

Как выразился Дмитрий Корнев, Россия должна ответить «по классике» — уничтожать пусковые установки, точки базирования носителей, склады, где находится оружие, которым могут бить по ее территории. Москва также будет предпринимать «дипломатические демарши», и пойдут разговоры о создании обширной санитарной зоны.

«Могут поднять вопрос о создании не каких-то “косметических” санитарных зон около Харькова, а более серьезного размера, то есть на 200 км», — предположил эксперт.

Одновременно России придется «где-то взять средства ПВО», потому что «ситуация с ними не очень хорошая, и она сейчас растаскивается по всем регионам, которые находятся под атаками беспилотников», предупредил Корнев.

Валерий Ширяев описал два возможных варианта ответа России в процессе дальнейшей эскалации:

Зеркальный ответ: «Какая-то прокси-сила может нанести современным российским оружием удары по базам — допустим, американским или натовским, например, на Ближнем Востоке. Эти базы абсолютно не защищены ПВО, и если грамотно все рассчитать, то могут быть очень серьезные потери и в технике, и в личном составе. Точно так же могут быть атаки на военный корабль, курсирующий в этом регионе».

«Какая-то прокси-сила может нанести современным российским оружием удары по базам — допустим, американским или натовским, например, на Ближнем Востоке. Эти базы абсолютно не защищены ПВО, и если грамотно все рассчитать, то могут быть очень серьезные потери и в технике, и в личном составе. Точно так же могут быть атаки на военный корабль, курсирующий в этом регионе». Не зеркальный ответ: «Это будут какие-то удары по элементам экономики [Украины], которые до сих пор не трогали. <…> Такие как банковская инфраструктура, инфраструктура связи и, конечно, очень серьезная вещь — это мосты через Днепр. 28 мостов через Днепр совершенно спокойно можно было бы разрушить, если бы было такое политическое решение».

Будет ли ядерный удар?

Оба собеседника RTVI исключили возможность того, что в ответ на разрешенные Западом удары Россия применит тактическое ядерное оружие.

«Это зависит только от стран НАТО — введут они свои войска на территорию Украины или не введут. Это та красная линия, которую Путин обозначил еще в 2022 году весной», — напомнил Валерий Ширяев.

«Вы хотите услышать, что мы должны нанести ядерный удар? Это невозможно. Это глупость. И в Москве, слава богу, это понимают. Если только мы применим это ядерное оружие, то мы станем страной-изгоем. <…> Будет вообще полный хаос. Скорее всего, Китай может изменить свою позицию [в отношении России] в этом случае», — заключил Дмитрий Корнев.