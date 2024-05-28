Украинская армия как минимум один раз воспользовалась американской системой ПВО Patriot, предоставленной Германией, для ударов по российской территории, не уведомив об этом западных партнеров заранее. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

По их словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) действовали самостоятельно и без предварительного предупреждения западных партнеров. В результате со стороны Берлина и Вашингтона последовали «гневные звонки и угрозы» прекратить поставки зенитных ракет, если подобные действия повторятся, утверждает Bild.

Издание не уточняет, когда именно ВСУ без разрешения применили систему Patriot для атаки на объекты на российской территории. Но украинский портал «Страна» предполагает, что она была использована в конце января 2024 года для удара по российскому военно-транспортному самолету ИЛ-76. Об этом, напоминает издание, уже тогда писали некоторые западные СМИ, но Киев не подтвердил информацию.

Ил-76 Минобороны России с предназначенными для обмена украинскими пленными на борту был сбит 24 января над территорией Белгородской области. Ведомство сообщило, что при этом погибли 74 человека — 65 пленных украинских военных, трое сопровождающих и шестеро членов экипажа. После проведения экспертизы Следственный комитет России заявил, что самолет сбили зенитными управляемыми ракетами MIM-104A из комплекса Patriot американского производства. запущенными из окрестностей харьковского села Липцы. К такому же выводу пришли и французские военные.

О разрешении ВСУ наносить удары по территории России

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны Евросоюза, которые обсуждали, можно ли разрешить Украине наносить удары по России западным оружием.

По итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что единения по этому вопросу нет. По его мнению, каждое государство, помогающее Украине, должно само принимать решение и нести за него ответственность.

«Некоторые страны — члены ЕС были против, но изменили мнение и решили снять ограничения в отношении оружия, которое поставляют Украине. Это их воля. Никто не может заставить страну ЕС снять это ограничение», — заявил Боррель.

По его словам, сейчас лишь одна-две страны Евросоюза готовы разрешить Киеву применять западное оружие для прямых атак по территории России, а остальные еще размышляют.

Глава евродипломатии считает, что удары ВСУ западным оружием по российской территории являются «абсолютно законными с точки зрения международного права», если «наносятся пропорционально». Эту позицию поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон: по его словам, Украине можно атаковать те российские объекты, с которых наносятся удары по ней самой.

Крымский мост под прицелом: какое оружие США отправили Украине

Ранее в интервью The Economist от 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса разрешить Украине использовать поставляемое ими оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России. По его словам, отсутствие такой возможности «сильно затрудняет самооборону» Киева на фоне интенсивных боев в Харьковской области.

27 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право «защищать себя» и наносить удары по «территории противника» шведским оружием в соответствии с законами ведения военных действий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такую позицию «абсолютно безответственной» и «опасной своими последствиями».

23 мая The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Белый дом ослабить наложенные на Украину ограничения по использованию поставляемого ей американского оружия. Днем ранее Блинкен на слушаниях в Палате представителей заявил, что Вашингтон не менял свою позицию по этому поводу, но Киев должен сам принимать решение. Тогда же 13 конгрессменов обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой официально разрешить ВСУ бить по российской территории американским оружием.

В середине мая издание Politico утверждало, что делегация украинских парламентариев посетила Вашингтон с целью убедить администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения по применению западного оружия для ударов по российской территории.

В начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Лондон не возражает против использования британского оружия для атак по объектам в России, причем предоставил ВСУ самим решать, куда именно бить.