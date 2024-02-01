Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot американского производства. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России со ссылкой на заключение экспертизы.

«По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса “Patriot” США», — говорится в сообщении.

Как утверждает СК, при осмотре места крушения Ил-76 были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. Ведомство уточнило, что нашло соответствующие элементы «на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна».





«В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: “ASSY 11455748”, “SN740179”, “ASSY 11461343”, “SN740206”, “ASSY 11461865”, “SN740207”, “Raytheon”, “CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018”, а также “18876 ASSY”, “MARTIN MARIETA” и “10253043-39 02 S/N 80025”», — сообщает СК.

Также ведомство отчиталось о проведении масс-спектрометрического исследования. Его результаты показали, что на смывах с обнаруженных объектов найдены следы гексогена с примесями до 10% октогена (аналог гексогена. — Прим. RTVI). Такое содержание характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, указывает СК.

О том, что Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит 24 января системой Patriot, накануне заявил президент России Владимир Путин.

«Мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства, потому что самолет сбит системой Patriot — есть конкретное место, и есть конкретное время», — сказал глава государства.

До этого Путин предположил, что Ил-76 сбили «по ошибке, по недомыслию».

1 февраля Госдума приняла проект обращения к конгрессу США из-за крушения Ил-76. В нем депутаты призвали американских законодателей осудить «преступления террористического киевского режима» и отказаться от его поддержки.

Крушение Ил-76

Военный самолет Ил-76, который летел в Белгород с аэродрома Чкаловский, потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находилось 74 человека — 65 пленных украинских военных, летевших на обмен с Украиной, а также трое сопровождавших лиц и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

По факту крушения Ил-76 СК России возбудил дело по статье о теракте, СБУ — по статье о «нарушении законов и обычаев войны».

По данным Минобороны и СК, Ил-76 был атакован двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет сбили ВСУ, но позже упоминания об этом были удалены.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о намерении требовать проведения международного расследования катастрофы Ил-76. Первый зампред СБУ Сергей Андрущенко подчеркивал, что Киев планирует использовать «все инструменты» для того, чтобы выяснить «истинные причины» крушения самолета, а также понять, «кто или что на самом деле перевозилось в самолете».

После катастрофы Ил-76 Москва и Киев продолжили обмениваться пленными. 31 января был проведен обмен по формуле 195 на 195.