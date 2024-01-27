Украинские военнопленные из списка, которые после крушения военного самолета Ил-76 опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, должны были вернуться на Украину в рамках обмена 24 января. Об этом сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta*).

После того, как Симоньян опубликовала список из 65 пленных ВСУ, RTVI сообщал, что 18 из 65 указанных в перечне военнослужащих обменяли в начале января. О том, что некоторые военные из списка уже были обменяны, также заявил Reuters украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Cимоньян назвала подобные утверждения вбросом.

В публикации украинского координационного штаба отмечается, что опрошенные родственники военных после просмотра видео с места крушения самолета, которое обнародовала российская сторона, не увидели в показанных в ролике телах признаков своих близких.





Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у украинской стороны нет точной информации о том, кто мог находиться на борту потерпевшего крушение Ил-76. В свою очередь, президент России Владимир Путин накануне заявил, что в Киеве знали о том, что самолет перевозил 65 военнослужащих ВСУ.

Крушение Ил-76

Самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, упал в Белгородской области в среду, 24 января. Минобороны России заявило, что на борту находилось 74 человека — 65 пленных украинских военных, летевших на обмен с Украиной, а также трое сопровождавших лиц и шестеро членов экипажа. Все они погибли. СК России возбудил дело по статье о теракте, СБУ — по статье о «нарушении законов и обычаев войны».

По утверждению Минобороны России, Ил-76 сбили двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет сбили ВСУ, но позже упоминания об этом были удалены.

Путин заявил, что удар по российскому самолету Ил-76 «намеренно или по ошибке» нанесли либо американскими, либо французскими системами с территорий, подконтрольных Киеву. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что самолет сбили ракетами Patriot или IRIS-T.

Украина планирует использовать «все инструменты» для того, чтобы выяснить «истинные причины» крушения Ил-76, а также понять, «кто или что на самом деле перевозилось в самолете», заявил первый зампред СБУ Сергей Андрущенко.

Несмотря на инцидент с крушением Ил-76, диалог по обмену пленными продолжится, заверил Картаполов. Через два дня после катастрофы Москва и Киев провели обмен телами погибших.

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