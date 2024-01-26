Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщили РБК и украинское издание «Страна.ua».

РБК пишет со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева (входит в парламентскую координационную группу по вопросам СВО), что украинская сторона передала 55 тел погибших российских военных.

Как передает «Страна.ua», украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что Украине переданы 77 тел погибших военных. В штабе отметили, что переговоры велись длительное время при содействии Красного Креста.

Обмены телами погибших между Москвой и Киевом происходили уже неоднократно. В ноябре 2023 года на Украине сообщили, что в страну возвращены тела 94 погибших военных; Саралиев тогда говорил РБК, что Минобороны вернуло 80 тел погибших российских военнослужащих. В июле Россия вернула на родину тела 160 погибших в зоне военной операции, украинской стороне тогда вернули тела 62 военнослужащих.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов 24 января допустил, что обмены пленными между Россией и Украиной будут поставлены на паузу после того, как в Белгородской области потерпел крушение Ил-76. На борту военного самолета были украинские пленные, которых готовились обменять, сообщало российское Минобороны.

«Это было намеренно. Они прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит. <…> Теперь пока об обмене, видимо, речь идти не может», — сообщил Картаполов телеграм-каналу Shot.

Однако на следующий день, 25 января, депутат заявил, что обмены военнопленными продолжатся, несмотря на катастрофу Ил-76.

«Мы не можем бросить наших ребят и поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода», — сказал Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).

Самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, упал в Белгородской области 24 января. Минобороны России заявило, что на борту были 74 человека — 65 пленных украинских военных для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли. Картаполов заявил, что следом за Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными, его развернули.

Пленных бойцов ВСУ должны были обменять на КПП «Колотиловка» на российско-украинской границе; в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская сторона была заранее уведомлена о доставке пленных для обмена.

По утверждению Минобороны, ВСУ сбили самолет двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолет сбили украинские военные, но позже упоминания об этом были удалены.

В четверг, 25 января, были найдены оба черных ящика разбившегося Ил-76.