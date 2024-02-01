Депутаты Госдумы в четверг, 1 февраля, обратятся к конгрессменам США в связи с использованием американского зенитного ракетного комплексоа Patriot при атаке на российский самолет Ил-176. Об этом говорится в телеграм-канале спикера парламента Вячеслава Володина.

«Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot», — отметил Володин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «уничтожил своих солдат, которые должны были вернуться домой, — их ждали семьи: матери, жены, дети».

Председатель Госдумы также напомнил о гибели российских пилотов, которые осуществляли гуманитарную миссию по обмену военнопленными.

«Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом. Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить», — отметил Володин.

Крушение Ил-76

24 января самолет Ил-76, который детел в Белгород с аэродрома Чкаловский, упал в Белгородской области. Минобороны России сообщило, что на борту находилось 74 человека — 65 пленных украинских военных, летевших на обмен с Украиной, а также трое сопровождавших лиц и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет России возбудил дело по статье о теракте, СБУ — по статье о «нарушении законов и обычаев войны».

По данным Минобороны, Ил-76 сбили двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет сбили ВСУ, но позже упоминания об этом были удалены.

31 января РИА новости со ссылкой на представителя экстренных службы сообщило, что экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтвердила, что он был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства.