Некоторые западные разведки полагают, что российский транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области ракетой, запущенной с территории Украины, при этом французские военные пришли к выводу, что использовался зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

1 февраля о том, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot американского производства, сообщил Следственный комитет (СК) России со ссылкой на заключение экспертизы.

Как передает AP, западные разведки при этом не могут подтвердить, что на борту сбитого самолета были украинские военнопленные. Неназванный французский чиновник рассказал агентству, что, по мнению французских военных, самолет сбили из ЗРК Patriot с расстояния около 50 км.

Еще один западный чиновник заявил, что самолет был сбит «ракетным ударом, а не какой-либо механической неисправностью». По его словам, ракета почти наверняка была выпущена с территории Украины, но «пока не ясно», были ли на борту украинские военнопленные.

Самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. По данным Минобороны России, на борту находились 65 украинских пленных, трое российских военных и шестеро членов экипажа. Все 74 человека погибли.

В Минобороны России заявляли, что ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолет действительно сбили украинские военные, но позже упоминания об этом были удалены.

Президент России Владимир Путин говорил, что произошедшее в любом случае «преступление», совершенное или «по неосторожности», или «специально». По его словам, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и украинские ВС знали о том, что российская сторона в тот день везла военнослужащих для обмена — 65 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о намерении требовать проведения международного расследования катастрофы Ил-76. Первый зампред СБУ Сергей Андрущенко подчеркивал, что Киев планирует использовать «все инструменты» для того, чтобы выяснить «истинные причины» крушения самолета, а также понять, «кто или что на самом деле перевозилось в самолете».

Путин, говоря о международном расследовании, заявил, что Россия о нем «просит» и «настаивает» на том, чтобы оно было проведено, «но желающих официальных организаций нет».

После катастрофы Ил-76 Москва и Киев продолжили обмениваться пленными. 31 января был проведен обмен по формуле 195 на 195.