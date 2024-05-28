Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза заявил, что в ходе нее обсуждалось снятие ограничений для вооруженных сил Украины наносить удары поставленным вооружением по территории Росси. Видео размещено на сайте Европейского совета.

На встрече по видеосвязи также был министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы обсудили с Дмитрием Кулебой потребности Украины. Необходимость предоставить большее число систем ПВО, в частности Patriot, а также снять ограничения на применение Украиной поставляемого оружия по территории России. Эти дебаты сейчас набирают обороты», — сообщил глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, Евросоюз осознает, что Киев должен сопротивляться атакам со стороны России. Он отметил, что ЕС видит, что некоторые государства снимают ограничения, чтобы ВСУ могли пользоваться поставляемой военной техникой для ударов по России.

В интервью The Economist от 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России. По его словам, отсутствие такой возможности «сильно затрудняет самооборону» Киева на фоне интенсивных боев в Харьковской области.

В Белом доме также идут обсуждения по поводу возможности ослабить запрет на нанесение ударов ВСУ по военным объектам на территории России, сообщила газета The New York Times (NYT). По данным источников издания, дебаты по этому вопросу начались по инициативе Госдепартамента США, после того как глава ведомства Энтони Блинкен совершил визит в Киев.

27 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон также заявил, что Украина имеет право «защищать себя» и наносить удары по «территории противника» шведским оружием в соответствии с законами ведения военных действий.

В Кремле, в свою очередь, раскритиковали заявления о необходимости разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такую позицию «абсолютно безответственной» и «опасной своими последствиями».