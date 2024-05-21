В Южном военном округе (ЮВО) начался первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает Минобороны России.

Личный состав ракетных соединений ЮВО отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к ракетным пускам, уточнили в ведомстве.

Личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования, добавили в Минобороны.

О том, что Генштаб начал подготовку к учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», стало известно в начале мая.

В Минобороны объяснили, что учения проводятся по поручению президента Владимира Путина «в ответ на провокационные заявления и угрозы» западных политиков в адрес России. Мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники.

Целью маневров министерство назвало повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Помимо ракетных соединений ЮВО и авиации в учениях примут участие силы Военно-морского флота.

В Кремле объяснили, что учения связаны с заявлениями представителей западных стран об отправке своих военных на Украину и «беспрецедентным витком эскалации напряженности». 7 мая Минобороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия.