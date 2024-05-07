В Вооруженных силах Беларуси началась «внезапная проверка» средств-носителей нестратегического ядерного оружия, сообщается 7 мая в телеграм-канале Минобороны страны. Поручение провести проверку дал президент республики Александр Лукашенко.

«В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса “Искандер” и эскадрилья самолетов Су-25», — рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, проверить планируется «весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами».

Глава Генштаба ВС Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич отметил, что в рамках проверки часть сил и средств авиации перебазировали на запасной аэродром. «С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», — пояснил он.

По словам Гулевича, «назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету». «Сейчас будем контролировать, как будут осуществляться все остальные мероприятия», — добавил генерал.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович уточнил, что также будет отработана подача ядерных боеприпасов на средства доставки.

«Ракетные дивизионы «Искандер» и оперативно-тактические комплексы «Полонез» скрытно будут выведены в указанные позиционные районы, где отработают вопросы подготовки, планирования и применения действий со спецбоеприпасами», — рассказал он, отметив, что «внезапная проверка» проводится «в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке».

Вольфович заверил, что проверка «синхронизирована» с аналогичными мероприятиям, которые проводятся в России.

Минобороны России 6 мая заявило, что Генштаб по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям, в ходе которых будет проведен «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». В Минобороны пояснили, что маневры проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России и в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, учения ядерных сил связаны с заявлениями представителей западных стран и «беспрецедентным витком эскалации напряженности». В частности, речь идет о высказываниях президента Франции Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса. «Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — пояснил Песков.

Заявление Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия, заявил, что она носит исключительно оборонительный характер.

Среди прочего, белорусский лидер отметил, что республика «не собирается ни с кем воевать».

«Бросать людей в горнило войны — это не ко мне. Наша задача — если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб», — заявил Лукашенко (цитата по телеграм-каналу «Пул Первого»).

Белорусский президент также считает, что сегодня политики некоторых стран «возомнили себя хозяевами мира», для которых «стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств». Обращаясь к народам «ближнего и дальнего зарубежья», Лукашенко призвал их «остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел».