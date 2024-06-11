Стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщает пресс-служба Минобороны России. В ходе него будут отработаны вопросы совместной подготовки частей российских и белорусских вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — пояснили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что во время первого этапа учений было отработано применение комплексов «Искандер» и их скрытного перемещения в район ракетных пусков. Кроме того, по данным Минобороны, военно-космические силы России отработали снаряжение гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и вылеты в районы патрулирования.

О том, что Генштаб начал подготовку к учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», стало известно в начале мая.

В Минобороны пояснили, что учения проводятся по поручению президента Владимира Путина «в ответ на провокационные заявления и угрозы» западных политиков в адрес России. Мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, учения связаны с заявлениями представителей западных стран об отправке своих военных на Украину и «беспрецедентным витком эскалации напряженности». 7 мая Минобороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия.