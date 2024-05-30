В условиях, когда страны Запада разрешают Украине бить по территории России, российской стороне необходимо возобновить ядерные испытания. Об этом пишет в своей колонке для RTVI замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов, продолжая мысль, которую он начал в публикациях в других изданиях.

В моей статье «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве» в журнале «Профиль» от 29 мая речь ни в коем случае не идет о боевом применении ядерного оружия. Я пишу именно о демонстрационном взрыве в пустынной местности, — условно, на Новой Земле, где проводилось большинство ядерных испытаний в советское время.

Цель демонстрации — предотвратить прямую войну между Россией и НАТО и тем самым не допустить настоящей ядерной войны, которая в случае прямого военного столкновения двух этих сторон станет практически неизбежной в силу качественного и количественного превосходства США и НАТО в области обычных вооружений.

Вероятность прямого военного столкновения России с НАТО стремительно возрастает по мере эскалации украинского конфликта со стороны Запада и предлагаемых отдельными западными странами и госсекретарем США Энтони Блинкеном мер усиления военной поддержки киевского режима. Речь прежде всего идет о разрешении использовать западное оружие, включая ракеты разной дальности, для ударов вглубь территории России и о размещении внутри Украины регулярных военных контингентов западных стран.

О том, что удары вглубь России высокоточным западным оружием будут восприниматься Москвой именно как удары со стороны стран НАТО, четко дал понять президент Владимир Путин 28 мая в Ташкенте, отвечая на вопросы по итогам государственного визита в Узбекистан. При этом в ответ на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которому Лондон разрешает Киеву использовать британские ракеты для ударов вглубь России, МИД России официально заявил 6 мая, что в случае таких ударов Москва будет иметь право наносить ответные удары по британским объектам «внутри Украины и за ее пределами». Иными словами, удары западным оружием вглубь территории России сделают прямое военное столкновение Россия-НАТО практически неотвратимым.

Предпринимаемые Россией шаги, призванные остановить эту эскалацию, включая заявление МИД России от 6 мая и учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, пока не привели к желаемому результату.

Число сторонников предоставления Украине права бить западным оружием вглубь России среди стран НАТО и внутри этих стран с тех пор только возросло. Если в начале мая за это право выступали Польша, страны Балтии и глава МИД Великобритании, то к концу мая к ним присоединились Франция, Нидерланды, Чехия, госсекретарь США и генсек НАТО.

Причина — растущая на Западе уверенность, что Россия не решится применить ядерное оружие ни в каких обстоятельствах, даже в случае неядерной войны с НАТО. Неядерной же войны с Россией на Западе не боятся. На официальном уровне эту уверенность отражают министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, заявивший, что эскалации должна бояться не НАТО, а Россия, так как она, по его словам, «потерпит в этой войне катастрофическое поражение» (о переходе войны на ядерный уровень он не упомянул). В том же духе высказываются официальные представители стран Балтии (например, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и другие), открыто заявляющие, что Россия не решится прибегнуть к ядерному оружию, а периодически посылаемые ей ядерные сигналы — это блеф.

Утверждения о том, что ядерные сигналы и угрозы России, включая нынешние учения, посвященные применению тактического ядерного оружия, — не более, чем блеф, периодически — и все чаще — делаются в мейнстримных западных СМИ. Пример — статья ведущего обозревателя New York Times Дэвида Сэнгера от 22 мая, в которой он пишет следующее:

«Похоже, что в администрации [президента США] теперь менее чувствительно относятся к таким угрозам, чем в первые дни конфликта. Нынешние учения воспринимаются как показуха и игра мышцами».

Киевский режим, со своей стороны, предпринимает дополнительные целенаправленные усилия, чтобы доказать своим западным спонсорам, что за ядерной риторикой России ничего не стоит, и что российская сторона не решается на эскалацию даже в том случае, когда удары наносятся по объектам ее ядерной инфраструктуры: входящим в систему раннего предупреждения о ракетном нападении радиолокационным станциям и самолетам стратегической авиации. Подобные действия сопровождаются публичными заявлениями Владимира Зеленского о том, что применить ядерное оружие Россия не решится, а потому никаких «красных линий» в действиях Запада быть не должно.

В этих условиях единственным способом доказать, что действия России — не «пустой шум», и что ее позиция о готовности применить ядерное оружие в условиях большой войны с НАТО и в ответ на неядерные удары против России со стороны НАТО (в полном соответствии с «Основами государственной политики России в области ядерного сдерживания» от 2020 года) — это демонстрация ядерного взрыва. Подобное действие считается в профессиональном сообществе «последним предупреждением» и демонстрацией готовности прибегнуть к соответствующему оружию в условиях войны, если возникнет такая необходимость. Ядерный взрыв опровергнет опасное заблуждение наших западных противников, что Россия не решится на применение ядерного оружия первой ни при каких обстоятельствах.

Тем более, что наибольшая часть нынешних западных элит выросла в эпоху после прекращения ядерных испытаний СССР и США в начале 1990-х годов (1990 и 1992 годы соответственно). Стирание памяти об этих испытаниях, доминирования в международной политике после окончания холодной войны императива, что «ядерная война никогда не должна быть развязана», преобладание мнения о невозможности ядерной войны в силу ее апокалиптичности и реальное уменьшение угрозы ядерной войны в 1990-е годы — среди главных причин стратегической безответственности большинства нынешних элит на Западе. Само напоминание о том, что такое ядерная война, и что она не является невозможной, должно отрезвить тех, кто считает, что неядерная война с Россией вполне допустима.

В истории холодной войны есть много примеров того, как демонстративные ядерные испытания содействовали деэскалации и укреплению стратегической стабильности — именно через внушение страха перед ядерной войной.

Например, испытания советской «Царь-бомбы» АН-602 на Новой Земле 30 октября 1961 года (самый мощный ядерный взрыв в истории) привели к отказу США от попыток увеличивать мощность термоядерных испытаний и сыграли не последнюю роль в решимости Москвы и Вашингтона не допустить прямой войны двух стран в ходе Карибского кризиса. Это же событие убедило их начать процесс разрядки и контроля над ядерными вооружениями.

Важно подчеркнуть, что главная причина «разрядки» и серии договоров о контроле над вооружениями — осознание СССР и США апокалиптичности ядерной войны для обеих сторон и для человечества в целом. Без демонстрационных испытаний ядерного оружия, включая подрыв «Царь-бомбы» в 1961 году, это понимание вряд ли бы пришло.

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