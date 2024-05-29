России «стоит подумать» о проведении демонстрационного ядерного взрыва в качестве одной из мер против перерастания военных действий на Украине в прямой конфликт с Западом. Такое мнение высказал замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель ВШЭ Дмитрий Суслов в своей статье для журнала «Профиль». Первым внимание на публикацию обратил РБК.

По мнению Суслова, «все идет к тому», что западные страны могут позволить Украине наносить удары по территории дальнобойным оружием. Это «выведет конфликт на принципиально иной уровень» и будет означать прямое вступление США и НАТО «в войну против России», считает политолог.

На Западе считают, что издержки от поражения Украины «гораздо больше», чем риск прямого столкновения с Россией в случае, если Киеву разрешат наносить дальние удары, пишет Суслов. Такая логика, по его мнению, «неизбежно ведет к третьей мировой войне» с применением ядерного оружия.

«Предотвратить столь катастрофическое развитие событий можно только одним способом: резким усилением российской политики сдерживания — устрашения», ― говорится в публикации.

Суслов называет «совершенно неприемлемым» вариант заморозки конфликта по нынешней линии фронта без политических условий для Украины. По его мнению, это приведет к «еще большей милитаризации» страны и ее интеграции с Западом в военной сфере.

Чтобы этого избежать, политолог предложил, среди прочего, провести учения по использованию стратегических ядерных сил и «подумать о проведении демонстрационного (то есть не боевого) ядерного взрыва».

«Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», — заключил автор статьи.

Обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец усомнился, что после демонстрационного взрыва Украина откажется от применения западных дальнобойных ракет. «Я уверен, что, заручившись поддержкой большого числа представителей НАТО, которые разрешают удары вглубь России, украинцы на это пойдут», — сказал Баранец «Инфо24».

Он отметил, что ВСУ уже применяли американские ракеты ATACMS для ударов по российским объектам, и предположил, что украинские военные «уже в ближайшее время нанесут такие удары вглубь территории России».

Что говорят на Западе об ударах по России

В начале мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина вправе использовать предоставленное Лондоном для ударов по целям внутри России и должна сама принимать решение об этом.

Издание Politico писало, что Украина добивается такого же разрешения от властей США. По данным The New York Times (NYT), в Вашингтоне уже идут обсуждения по поводу ослабления запрета на удары по приграничным регионам России. Соответствующая инициатива исходит от госсекретаря США Энтони Блинкена, утверждает газета.

Аналогичный вопрос обсудили и в ЕС. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны блока разрешить удары по России западным оружием. Некоторые государства готовы на этой пойти, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он назвал подобные атаки законными, если они «наносятся пропорционально».

В мае в России начались учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В Минобороны пояснили, что они проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы» западных политиков в адрес России. В Кремле уточнили, что имеются в виду в том числе заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона.