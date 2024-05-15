В ночь на 15 мая Крым, Белгородская, Курская и Брянская области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, над полуостровом уничтожили десять ракет ATACMS.

«Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, над Белгородской областью силы ПВО сбили две ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников. Также в ведомстве добавили, что еще пять дронов уничтожили над Курской областью, три беспилотника перехватили над Брянской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев писал в телеграм-канале, что, по предварительной информации, силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек».

«Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы», — отметил глава города.

Позже Развожаев отметил, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки пострадали двое человек.

«В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу», — отметил он.

По словам Гладкова, в Дубовом было повреждено семь частных домов и две машины. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого дома, добавил губернатор.

Утром 15 мая об атаке двух дронов также сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в результате произошло два взрыва на топливной базе в Пролетарском районе, пострадавших нет.

Главы Курской и Брянской областей атаку на регионы пока не комментировали.