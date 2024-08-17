В августе 2024 года Украина и Россия должны были отправить своих представителей в Катар для участия в секретных переговорах о перемирии, но этот план был сорван нападением ВСУ на Курскую область, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Собеседники издания утверждают, что власти Катара якобы согласились поучаствовать в организации переговоров в качестве посреднической стороны и сделать Доху площадкой для встречи делегаций из Киева и Москвы. Однако, по словам источников WP, после нападения украинских военных на Курскую область российская сторона приняла решение приостановить процесс подготовки к катарской встрече.

«Россия не отменила переговоры, они попросили дать им время», — пояснил один из собеседников американской газеты.

Как заявили источники WP, предполагалось, что на переговорах в Дохе стороны смогут достичь взаимопонимания при обсуждении всеобъемлющего соглашения, предполагающего прекращение вооруженного конфликта, и заключить взаимную договоренность о ненападении на объекты энергетической инфраструктуры друг друга на ближайшие два месяца.

WP напоминает, что последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в 2022 году в Стамбуле и закончилась провалом. В офисе президента Украины Владимира Зеленского изданию подтвердили, что в Катаре действительно планировался саммит, но объяснили перенос сроков его проведения «ситуацией на Ближнем Востоке». Представитель президентской администрации уточнил, что встреча все же пройдет 22 августа — в формате видеоконференции. Потом, по его словам, украинские власти обсудят итоги переговоров со своими партнерами.

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В Кремле и Белом доме отказались дать WP комментарии по поводу предполагаемой встречи. РБК сообщает, что обратился с запросом в МИД России.

В июле 2024 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи со своим китайским коллегой заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «нет веры».

До этого, в ходе визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, российский лидер Владимир Путин обсуждал с ним возможность проведения переговоров с Украиной до конца 2024 года. Зеленский со своей стороны заявлял, что не готов затягивать вооруженный конфликт из-за высоких потерь. Однако, по его словам, переговоры возможны только на основе принципа территориальной целостности Украины.