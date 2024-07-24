Власти Украины готовы вести переговоры с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время разговора со своим китайским коллегой Ван И, передает РИА Новости.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — пояснил Кулеба, слова которого приводит официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По словам министра иностранных дел Украины, Киев высоко оценивает активную и конструктивную роль Пекина в содействии миру и поддержании международного порядка.

Кулеба отметил, что Украина придает большое значение мнению КНР и «внимательно изучила консенсус Китая и Бразилии из шести пунктов».

Китай и Бразилия в мае представили меморандум по политическому урегулированию кризиса на Украине из шести пунктов. В документе говорится, что переговоры — это единственный жизнеспособный вариант выхода из кризиса и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также заявили за проведение международной мирной конференции, признанной Москвой и Киевом, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.

Глава МИД Украины находится в Китае с визитом 23-26 июля. Его целью было названо обсуждение двустороннего сотрудничества, а также урегулирование украинского конфликта.

При этом источник РИА Новости в Москве заявил, что, если бы украинские власти на самом деле хотели вести переговоры с Россией, они бы отменил указ о самозапрете их проведения.

21 июля бывший американский посол в Киеве Джон Хербст заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сменил тон по вопросу переговоров с Россией и пытается наладить контакт с потенциальной будущей администрацией кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.

По данным CNN, власти Украины намекают на готовность сесть за стол переговоров с Россией, предлагая Москве направить делегацию на следующий «саммит мира», который Киев намерен провести до конца 2024 года. Российская сторона отвергает возможность своего участия в конференции.