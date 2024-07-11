Россия не станет участвовать во втором международном саммите мира, который готовят Украина и ее союзники. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — сказал замминистра, отметив, что «думают даже пригласить Россию».

По словам Галузина, конкретное место не определено, однако география не имеет принципиального значения.

«Важнее содержание, с которым все предельно ясно», — добавил он.

По словам замглавы ведомства, в России слышат «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского», а также видят «сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса».

Галузин подчеркнул, что Москва таких ультиматумов не приемлет и в подобных саммитах участвовать не собирается.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Киев хочет организовать вторую мирную международную конференцию до ноября, когда в США пройдут президентские выборы, и пригласить на мероприятие Россию.

Первый мирный саммит, на который Россия приглашена не была, состоялся с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. По итогам встречи было опубликовано коммюнике, подписанное 80 государствами и 4 организациями. В нем проговаривались три пункта мирной формулы президента Украины Документ призывает к обмену всех военнопленных обеих сторон, возвращению украинских детей из России на родину, безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и к ядерной безопасности.

18 июня глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на прошедшем в Бюргенштоке саммите Габриэль Люхингер заявил, что вторая встреча по Украине точно не пройдет в Европе. Люхингер считает, что предполагаемым местом проведения следующего саммита станет Саудовская Аравия. Он подчеркнул, что Россия «должна быть каким-то образом интегрирована».