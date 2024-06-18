Второй «мирный саммит» по Украине точно не пройдет в Европе, заявил в интервью радио SRF глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на прошедшем в Бюргенштоке саммите Габриэль Люхингер. По его словам, Россия «должна быть каким-то образом интегрирована».

«Это точно не произойдет ни в Европе, ни на Западе. Мы обсуждали с заинтересованными странами вопрос о Бюргенштоке. Теперь им решать. В ближайшие несколько недель, я думаю, что-то сдвинется с места. Посмотрим, как это будет развиваться», — сказал он (цитата по РБК).

Люхингер считает, что предполагаемым местом проведения следующего саммита станет Саудовская Аравия. Он подчеркнул, что Россия «должна быть каким-то образом интегрирована».

Саммит по вопросам урегулирования боевых действий на Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня. Российская сторона на конференцию приглашена не была. По итогам встречи было согласовано коммюнике, в котором требуется передать Украине Запорожскую АЭС, обеспечить доступ Киеву к портам в Черном и Азовском морях, а также провести полный обмен военнопленными.

Всего в конференции участвовала 91 страна. Декларацию поддержали США, Великобритания, Канада, Япония, Турция, Грузия, Аргентина, Сербия, Венгрия, а также Совет Европы, Европарламент, Еврокомиссия и Европейский совет. В числе не подписавших документ оказались Бразилия, Индия и Саудовская Аравия.

Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, в списке стран, подписавшихся под условиями коммюнике, больше не числится Руанда. В ведомстве ранее пояснили, что документ саммита «живой» — государства могут в любой момент присоединиться к декларации или отказаться от подписи под ней.