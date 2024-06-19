Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами, которая будет направлена на выработку формулы будущих мирных переговоров. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Издание сообщает, что после саммита в Швейцарии уже прорабатывается вопрос организации следующей мирной конференции, и Ермак высказал мнение о привлечении России.

«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», — заявил глава офиса украинского лидера во время переговоров с партнерами во вторник, 18 июня.

О том, что Киев не против переговоров с Москвой во время проведения второго мирного саммита по Украине, ранее также сообщало «РБК Украина» со ссылкой на Ермака.

По его словам, украинские власти «реалистично» смотрят на ситуацию и открыты к участию других стран в следующем мирном саммите. Ермак рассказал, что рабочие группы уже разрабатывают детали следующей встречи и результат их работы может стать частью общего мирного плана, который в итоге поддержат большинство стран.

Bloomberg отмечает, что на прошедшем в Швейцарии саммите Украине не удалось заручиться поддержкой абсолютно всех стран-участниц встречи: ЮАР, Индия и Бразилия отказались подписывать итоговое коммюнике. Многие делегаты обратили внимание, что без участия России конференция «обречена на провал», пишет издание.

При этом глава офиса президента Украины назвал «успешной» мирную конференцию. Но также он отметил, что следующий саммит будет «более представительным» и его главной целью станет возможность «положить конец войне и урегулировать кризисы».

Агентство отмечает, что проведение второго саммита и его временные рамки не фигурировали в документе по итогам швейцарской конференции.

После проведения первого мирного саммита в МИД Швейцарии согласились, что Россию необходимо интегрировать в будущие международные встречи для обсуждения мирного плана. Глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер сказал, что следующая конференция по Украине может пройти не в Европе, а, скорее всего, в Саудовской Аравии. До этого в ведомстве допускали, что новый саммит состоится до президентских выборов в США, которые назначены на ноябрь.

Мирный саммит по Украине проходил в Швейцарии с 15 по 16 июня. На встрече присутствовали делегаты более чем от 100 стран. Россию на мероприятие не приглашали, в связи с этим от участия также отказались Китай, Мексика и Никарагуа.

Накануне саммита, 14 июня, президент России Владимир Путин провел встречу с руководством России и назвал условия для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Киев объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.

В свою очередь, Украина готова начать переговоры с Россией «хоть завтра», если Москва будет уважать ее территориальную целостность, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам конференции в Швейцарии.