Президент Украины Владимир Зеленский сменил тон по вопросу переговоров с Россией и пытается наладить контакт с потенциальной будущей администрацией кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом в разговоре с CNN заявил бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

Как отмечает телеканал, власти Украины намекают на готовность сесть за стол переговоров с Россией, предлагая Москве направить делегацию на следующий «саммит мира», который Киев намерен провести до конца 2024 года. Российская сторона отвергает возможность своего участия в конференции.

CNN отмечает, что Украина в настоящее время сталкивается с «двойным ударом». В материале уточняется, что речь идет о сложной для ВСУ ситуации на фронте и «политической неопределенностью» по вопросу будущей поддержки Киева со стороны Запада.

«Возникают вопросы относительно готовности некоторых ближайших и важнейших союзников Украины, в частности, США и Германии, продолжать вкладывать ресурсы в конфликт в поддержку Киева», — говорится в статье.

Оценивая последние заявления Зеленского, бывший посол США на Украине Джон Хербст в разговоре с CNN выразил мнение, что смена тона украинского президента на более сдержанный стала реакцией на события в США. В частности, речь идет о предложении Трампа в случае победы на выборах назначить на пост вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

CNN называет Джеймса Дэвида Вэнса «ярым противником» оказания поддержки Киева. Он критиковал выделение стране финансовой помощи, призывал к началу переговоров с Россией, а также допускал вероятность территориальных уступок со стороны Украины.

Хербст выразил мнение, что Зеленский пытается установить контакты с потенциальной будущей администрацией Трампа, заявляя о готовности к переговорам с Россией при условии, что «соглашение будет справедливым».

«Это одновременно и сигнал России, и сигнал Глобальному Югу, что Украина не является какой-то обструктивной силой. Она готова сесть за стол переговоров», — заявила CNN заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.

Аналитик в то же время отметила, что Украина не намерена вести мирные переговоры на российских условиях.

19 июля Трамп и Зеленский впервые за три года провели телефонный разговор. По словам украинского президента, во время беседы была достигнута договоренность о личной встрече, на которой планируется обсудить, «какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным». В свою очередь, Трамп выразил уверенность, что в случае своей победы на выборах «обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию».

В интервью «Би-би-си» от 18 июля Зеленский допустил, что «горячая фаза» российско-украинского конфликта может завершиться до конца 2024 года. «Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании <…>. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — заявил глава государства.