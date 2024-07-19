«Горячая фаза» украинского конфликта может завершиться в 2024 году, а по перешедшим под российский контроль территориям «можно договориться о дипломатическом урегулировании», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС. Самые важные его ответы — в материале RTVI.

Когда Зеленский готов оставить президентский пост

По словам президента Украины, он готов покинуть пост после того, как вооруженный конфликт будет завершен.

«Мы должны закончить с ней [российской военной операцией], и мы должны закончить с ним [президентом России Владимиром Путиным]», — заявил украинский лидер.

По его словам, «горячая фаза» конфликта может завершиться к концу 2024 года, если союзники Украины продолжат «быть сильными» и оказывать ей поддержку.

О возвращении утраченных Украиной территорий

«Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании <…>. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — заявил Зеленский.

Российские СМИ расценили эти слова как признание того, что Украина может не вернуть все потерянные земли.

О победе Трампа на выборах президента США

Зеленский заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США с ним будет тяжело сотрудничать, но это сотрудничество, тем не менее, возможно.

«Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивы», — утверждает президент Украины.

Он допустил, что сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп выбрал своим напарником по предвыборной кампании с перспективой назначить вице-президентом после победы, может «действительно не понимать» происходящего на Украине.

«Поэтому нам придется работать с Соединенными Штатами», — заявил Зеленский.

В конце 2023 года Вэнс, комментируя поездку украинского президента в Вашингтон, назвал ее «нелепостью» и «позорным фарсом». Еврочиновники утверждают, что в ЕС опасаются прихода Вэнса на пост вице-президента США из-за его антиукраинского настроя.

Ранее Зеленский утверждал, что обе партии — и Демократическая, и Республиканская — поддерживают Киев, поэтому возможный приход к власти Трампа, который неоднократно угрожал сократить или даже свернуть программу помощи Украине, не представляет опасности. В более ранних интервью Зеленский скептически отзывался об обещании Трампа прекратить украинский конфликт за 24 часа, критикуя его за нежелание считаться с позицией Киева по этому поводу.

О поставках F-16 Украине

Зеленский напомнил, что союзники Украины обещали нынешним летом поставить ей истребители F-16. Но «прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели», констатировал украинский лидер. По его словам, F-16 необходимы ВСУ, чтобы «дать отпор господству России в воздухе» и «разблокировать небо».

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Дания и Нидерланды уже отправили на Украину обещанные самолеты. В общей сложности с разрешения Вашингтона эти страны вместе с Бельгией и Норвегией должны передать Киеву более 60 истребителей. Первая группа украинских пилотов в мае уже прошла обучение в США.

Дания и Нидерланды заявили, что Украина сможет использовать F-16 для «самообороны» и ударов по военным целям на территории России. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что единственное требование к применению F-16 для ВСУ — это «соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН».