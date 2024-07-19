Экс-президент США Дональд Трамп официально согласился в третий раз принять участие в выборах главы государства, это произошло на съезде Республиканской партии в Милуоки. Как он проводился — в материале RTVI.

Трамп выступил перед однопартийцами с благодарственной речью, которая длилась 93 минуты и стала, как отмечает Bloomberg, «самой длинной в эпоху телевидения». Газета подчеркивает, что, в отличие от его «мрачной и воинственной» речи 2016 года, на сей раз Трамп призвал к «исцелению раздора и разделения в обществе».

В остальном же политик сосредоточился на «критике своих излюбленных мишеней» — мигрантов, демократов и СМИ. Он пообещал провести «крупнейшую операцию по депортации в истории Америки», чтобы остановить «вторжение» иностранцев, которые «подрывают систему социального обеспечения».

Особой темой в выступлении Трампа стало совершенное пять дней назад покушение на его жизнь. Он вновь повторил, что «чудом» избежал смерти, и выразил соболезнования родственникам погибшего при стрельбе начальника пожарной охраны. В память о нем на сцену вынесли куртку и шлем пожарного, который Трамп торжественно поцеловал после минуты молчания.

Он предупредил собравшихся, что расскажет историю о покушении всего один раз, поскольку случившееся «слишком болезненно, чтобы об этом говорить». «Меня не должно было быть здесь сегодня вечером», — заявил он республиканцам. «Вы здесь!» — скандировали они в ответ.

Трамп заявил, что уцелел благодаря «провидению», и это сделало его «более решительным, чем когда-либо», в борьбе за Белый дом. Он назвал предстоящие выборы самыми важными в истории США, поскольку американцам, по его словам, предстоит «спасти от некомпетентного руководства страну», которая «находится в упадке».

Политик пообещал в случае победы на президентских выборах отменить обязательные требования к электромобилям, повысить тарифы для поддержки автомобильной промышленности и обеспечить «значительное снижение налогов» для работников, включая освобождение от налогов на чаевые.

На съезде в поддержку Трампа выступил легендарный американский рестлер и киноактер Халк Хоган, который вышел на сцену и сорвал с себя рубашку, чтобы продемонстрировать надетую под нее футболку с надписью «Трамп — Вэнс». «Величайшая команда в моей жизни», — громко произнес он.

Еще одной «приглашенной звездой» на съезде стал журналист Такер Карлсон. Он, как пишет The New York Times (NYT), произнес «импровизированный монолог из своего старого шоу на Fox News, полный непристойных шуток и мрачных видений о стране, которая рискует скатиться к тирании, если Трамп не победит в ноябре». Газета отмечает, что Карлсон говорил почти 12 минут, и все это время экран телесуфлера оставался пустым.

Одной из тем речи журналиста стала критика конкурента Трампа — действующего президента США Джо Байдена. «Вы могли бы взять, я не знаю, манекен, мертвого человека — и сделать его президентом», — заявил Карлсон, намекая на то, что итоги выборов в 2020 году были сфальсифицированы.

Однако, как пишет NYT, несмотря на царивший среди участников съезда «триумфальный настрой», республиканцы опасаются излишней самоуверенности Трампа. В частности, социолог Фрэнк Ланц заявил, что Трамп ошибается, если думает, что побеждает. «Правда в том, что Джо Байден проигрывает», — сказал он.

Поддержка Байдена со стороны его собственной партии достигла исторического минимума, констатирует NYT. На фоне сообщений о том, что видные демократы — такие как бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, экс-президент США Барак Обама и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер — сомневаются в его способности победить, Bloomberg утверждает, что собственный кабинет Байдена обсуждает, следует ли ближайшим помощникам убедить его выйти из предвыборной гонки.

Лидеры Демократической партии США пытаются убедить действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки на фоне растущего давления и провальных результатов опросов, сообщает Axios со ссылкой на источники. NYT утверждает, что лидеры Демократической партии приняли решение на неделю отложить процесс выдвижения Байдена главным кандидатом от партии, чтобы убедиться в «жизнеспособности» его кандидатуры.