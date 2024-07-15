Бывший американский президент Дональд Трамп назвал «фантастической» работу Секретной службы США при покушении на него на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания). По словам политика, случившееся оказалось «крайне сюрреалистическим опытом».

В интервью New York Post Трамп рассказал, что врач в больнице, куда он обратился, никогда не сталкивался с выжившими поcле стрельбы по ним из винтoвки AR-15.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом», — заявил Трамп.

Правое ухо экс-президента, когда он давал интервью, закрывала большая белая повязка. Представители его предвыборного штаба запретили журналистам фотографировать кандидата в таком виде.

«Я не должен был нaходиться здесь, я должен был пoгибнуть», — сказал Трамп.

По его словам, он бы погиб, если бы в момент выстрела не повернул голову вправо, чтобы прoчитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах. Сотрудники Секретной службы США проделали «фантастическую работу», «уложив [стрелявшего] одним выстрелом прямо между глаз», добавил экс-президент.

Секретная служба США входит в структуру Министерства внутренней безопасности. В ее задачи входит охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента США, членов их семей и их резиденций.

Трамп рассказал, что после покушения переписал свою речь для выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки. По его словам, изначально она была «чрезвычайно жесткой» и касалась «коррумпированной, ужасной администрации», но он «выбросил» тот текст, поскольку хочет «попытаться объединить страну».

«Но я не знаю, возможно ли это. Люди очень разделены», — посетовал Трамп.

Он отметил, что действующий президент Джо Байден был «очень мил» в ходе телефонного разговора, который произошел между ними вскоре после покушения.

Покушение на Трампа: что известно

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля на его встрече со сторонниками в Пенсильвании. Очевидцы рассказали CNN, что выстрелы раздались практически сразу после того, как политик поднялся на сцену. Одна из пуль рассекла Трампу ухо, после чего агенты Секретной службы США окружили его и увели.

Стрелявшего убили, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который жил с родителями в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк. По данным ФБР, нападавший действовал в одиночку, а винтовку AR, из которой он стрелял по Трампу, получил от отца. Оружие было приобретено на законных основаниях.

Мотивы, побудившие молодого американца совершить покушение, пока не установлены. В его доме и автомобиле обнаружены «подозрительные устройства».

Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что Крукс залег на крыше здания неподалеку от места проведения митинга. Изучив карту, телеканал пришел к выводу, что расстояние между стрелком и Трампом составляло от 120 до 150 метров. ФБР выясняет, какие пробелы в системе обеспечения безопасности митинга позволили стрелку беспрепятственно пробраться к месту засады.

В списках избирателей Крукс зарегистрирован как республиканец, но три года назад пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, которая занимается повышением явки избирателей в интересах демократов.