На Дональда Трампа было совершено покушение во время его предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Трамп в это время находился на сцене и получил ранение. На своей странице в Truth Social он написал, что «пуля пробила верхнюю часть правого уха». Что известно о произошедшем, — в материале RTVI.

Стрелок открыл огонь практически сразу после того, как Дональд Трамп вышел на сцену. Кандидат в сенат от республиканцев Дэйв Маккормик, который сидел в первом ряду на митинге, утверждает, что буквально через минуту после начала речи Трампа услышал «серьезную серию выстрелов». По его словам, их было около восьми.

«Внезапно наступил хаос. Секретная служба немедленно накрыла президента, прыгнула на него сверху, и толпа тут же повалилась на землю», — рассказал он CNN.

Маккормик уточнил, что на митинге было около 15 тыс. человек. Все они проходили через металлоискатели, прежде чем попасть на мероприятие. Бывший советник кампании Трампа Дэвид Урбан в разговоре с CNN сообщил, что на мероприятиях экс-президента «повсюду установлены магнитометры».

«Представление о том, что кто-то каким-то образом смог пронести туда огнестрельное оружие, просто за гранью моего понимания, потому что там столько же охраны, сколько и на любом мероприятии, где присутствует президент или бывший президент», — пояснил он.

Позднее источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что стрелок находился на крыше здания, расположенного неподалеку от места проведения митинга. Согласно анализу геолокации, которую произвел телеканал, Трамп был на расстоянии 120-150 метров от стрелка.

Один из очевидцев в разговоре с «Би-би-си» утверждал, что видел, как стрелок поднимался по зданию с винтовкой, и пытался предупредить полицию. «Мы стоим там и смотрим на парня, ползущего по крыше. Мы отчетливо видим его с винтовкой», — заявил он.

«Я думаю: «Почему Трамп все еще выступает? Почему они не убрали его со сцены?» Я стою там, показывая на него, две-три минуты, сотрудники Секретной службы смотрят на нас <…>, я показываю на крышу, просто стою вот так, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказал собеседник издания.

Главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке Джон Миллер, что показания «вызывают много серьезных вопросов».

Состояние Дональда Трампа

Получив ранение, Трамп пригнулся за трибуной. К политику подбежали сотрудники Секретной службы, которые через несколько секунд начали уводить его со сцены. Однако Трамп не сразу покинул ее: он несколько раз вскинул кулак вверх, после чего под аплодисменты собравшихся ушел со сцены.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что пуля задела верхнюю часть правого уха. «В меня попала пуля, пробившая верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Пошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — пояснил он.

Пресс-секретарь Трампа заявил, что политик прошел обследование в больнице и что с ним все хорошо. Он добавил, что экс-президент благодарит правоохранителей за быструю реакцию во время инцидента.

Позже стало известно, что самолет Трампа приземлился в Нью-Джерси. NBC News писало, что политик планирует провести ночь в своем частном гольф-клубе. На опубликованном в сети ролике видно, как бывший президент США выходит из самолета в окружении агентов Секретной службы.

Во время стрельбы один человек, находившийся на митинге, погиб, еще двое пострадали.

«Я увидел, что мужчине на трибуне попали прямо в голову, и он умер мгновенно. Женщина была ранена в кисть и предплечье, ранение некритичное», — рассказал CNN хирург Мейн. По его словам, тело погибшего унесли за трибуны.

Что известно о стрелке

Стрелок умер — его «нейтрализовали» сотрудники Секретной спецслужбы, пишет CNN. О том, что стрелявший умер, заявил и Дональд Трамп. ФБР установило, что стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания. Документов у Крукса при себе не было, поэтому специалистам пришлось «провести анализ его ДНК и получить биометрическое подтверждение», прежде чем его личность была установлена.

Крукс окончил среднюю школу Бетел-Парка в 2022 году, согласно сообщениям местных СМИ и видеозаписи торжественной церемонии вручения дипломов, отмечает CNN. Президентские выборы этого года были бы первыми, на которых он мог голосовать по достижении совершеннолетия.

По данным CNN, он был зарегистрированным республиканцем. При этом Крукс в январе 2021 года сделал пожертвование в размере $15 группе, которая поддерживает демократов.

«Предстоит долгое расследование того, что именно произошло, как человек смог получить доступ к этому месту, какое у него было оружие. Все это займет несколько дней, недель и месяцев расследования», — рассказал специальный агент, возглавляющий полевой офис ФБР в Питтсбурге, Кевин Роджек.

Президент США Джо Байден во время стрельбы находился в штате Делавэр, где планировал остаться на выходные, но рано утром в воскресенье вылетел обратно в Белый дом, чтобы продолжить брифинг с правоохранительными органами. Он сообщил, что поговорил с Трампом, и осудил стрельбу.