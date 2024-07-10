Дания и Нидерланды начали поставки истребителей F-16 Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Трансляцию его выступления вел телеканал Sky News.

«Я рад сообщить, что, пока мы с вами говорим, осуществляется передача F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом», — сказал он.

Аналогичное заявление опубликовано на сайте Белого дома. В нем говорится, что «правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства при поддержке США.

При этом в сообщении сказано, что Вашингтон не может разглашать дополнительные подробности из-за соображений оперативной безопасности.

«Мы благодарны Бельгии и Норвегии за обязательство предоставить дополнительные самолеты, а также другим членам Коалиции по наращиванию потенциала ВВС за их поддержку. Мы привержены дальнейшему укреплению воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16», — отмечается в сообщении Белого дома.

Кроме того, администрация американского президента указывает, что коалиция будет поддерживать F-16 в рабочем состоянии и вооружении, а также продолжать соответствующую подготовку пилотов для повышения оперативной эффективности.

США одобрили отправку Украине истребителей F-16, имеющихся на балансе Дании и Нидерландов, в августе 2023 года. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киеву передадут в общей сложности более 40 таких самолетов: Амстердам — 24, Копенгаген — 19.

Как отмечали власти Дании и Нидерландов, Киев сможет использовать F-16 для «самообороны» и нанесения ударов по военным целям на территории России. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отмечала, что единственное требование к Украине — «соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН».

Помимо Дании и Нидерландов, о намерении передать Киеву F-16 также объявили Норвегия и Бельгия.

Реакция России

Летом 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что поставляемые Украине F-16 «будут гореть». Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит факт появления у Киева американских истребителей как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.

По словам главы российского МИДа, поставки такого вооружения станут для российской стороны «преднамеренным сигнальным действием НАТО в ядерной сфере». При этом, как утверждал Лавров, F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне военного конфликта России и Украины.

Уральская компания «Форэс» пообещала заплатить 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, который западные страны планируют поставить Украине в 2024 году.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя информацию о начале процесса по передаче Украине F-16, заявила, что это свидетельствует о том, что «Вашингтон возглавляет банду войны».