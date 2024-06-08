Уральская компания «Форэс» пообещала заплатить 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, который западные страны планируют поставить Украине в 2024 году. Об этом рассказал ТАСС гендиректор фирмы Сергей Шмотьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву», — заявил Шмотьев.

Гендиректор «Форэс» добавил, что компания также выплачивает вознаграждения тем, кто подбивает танки, поставленные Украине странами Запада. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит», — рассказал Шмотьев.

Согласно сайту «Форэс», компания уже шесть раз награждала военнослужащих за уничтожение иностранной техники в зоне боевых действий на Украине. Первая выплата была совершена летом 2023 года за подбитые немецкие танки «Леопард-2».

По словам Шмотьева, всего с начала боевых действий на Украине «Форэс» направила на поддержку российских военных 216,4 млн рублей. В частности, речь идет о формировании гуманитарных грузов в соответствии с потребностями военнослужащих, поощрении отличившихся бойцов в зоне военной операции и содействии в улучшении материально-технической базы учебных частей.

Компания «Форэс» основана в 2002 году. Она занимается выпуском пропанта — гранулообразного материала, который используется в нефтедобывающей промышленности. ТАСС называет клиентами «Форэса» крупные российские нефтегазодобывающие компании и сервисные компании.

В августе 2023 года Reuters сообщило, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16, имеющихся на балансе Дании и Нидерландов. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву передадут в общей сложности более 40 таких самолетов: Амстердам — 24, Копенгаген — 19.

Официальные представители обеих стран указали, что ВСУ смогут использовать поставленные ими истребители для «самообороны» и нанесения ударов по военным целям на территории России.

В частности, глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что государство применяет «тот же принцип, который мы применяли к к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать».

«Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это для выбора военных целей», — заключила она.

Помимо Дании и Нидерландов, о намерении передать Киеву F-16 также объявили Норвегия и Бельгия. От Осло, по разным оценкам, ожидают 12 или менее десяти таких самолетов. Брюссель в свою очередь обещал предоставить Украине 30 истребителей F-16, но запретил их использование за пределами Украины.

F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения из-за своей сравнительно невысокой стоимости и боевых характеристик. С начала производства в 1973 году было создано более 4,5 тыс. этих самолетов в различных модификациях.

Реакция России на поставки F-16 Украине

Летом 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что поставляемые Киеву F-16 «будут гореть» так же, как и переданные Киеву танки. Тогда же министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит факт появления у Украины американских истребителей как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.

Глава МИД подчеркивал, что Россия проинформировала США, Великобританию и Францию о том, что «не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие».

В мае 2024 года Лавров вновь отметил, что поставка F-16 Украине станет для России «преднамеренным сигнальным действием НАТО в ядерной сфере». Министр добавил, что истребители F-16 не смогут переломить ситуацию на поле боя.